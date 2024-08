Grün gegen Aare-Blau

1/5 Viel Grün in Yverdon: Die Trikotwahl im Spiel gegen YB war unglücklich.

Christian Finkbeiner Fussballchef

Samstagabend, Super League. Der kriselnde Meister YB gastiert beim ebenfalls noch sieglosen Yverdon. Spannung garantiert. Doch was dem TV-Zuschauer sofort auffällt: Die Teams sind schwierig zu unterscheiden. Gastgeber Yverdon spielt in seinen grünen Heimtenues, YB in den am Tag zuvor präsentierten neuen Trikots in Aare-Blau, mit goldigen Nummern, die kaum lesbar sind. Und das Ganze findet natürlich auf grünem Rasen statt.

Wie kommt es dazu? Während YB das Tragen des neuen Trikots für diese Partie eingegeben hat, steht auf der Liste mit den von allen Stakeholdern vor der Saison abgesegneten Tenues bei Yverdon Weiss. Die Teamverantwortlichen und Schiedsrichter Urs Schnyder entscheiden vor Ort aber, dass das Heimteam in Grün spielt, da die farbliche Unterscheidung auf dem Platz nach Aussage von Beteiligten besser ist als bei den weissen Trikots.

Keine Beschwerden

Nicht so aber für die TV-Zuschauer. Rechteinhaber Blue sagt auf Anfrage von Blick: «Die Trikotwahl war tatsächlich nicht optimal.» Und: «Wir sind bestrebt, den Fussballfans das bestmögliche TV-Bild zu bieten.» Was am Samstag definitiv nicht der Fall ist. Der eine oder andere vor dem Fernseher reibt sich die Augen. Beschwerden von TV-Zuschauern habe es allerdings keine gegeben.

Auch bei SRF nicht, das jeweils das Samstagabendspiel der Super League live überträgt. Rund 58’000 Zuschauer (7 Prozent Marktanteil) verfolgen laut ersten Messungen das Spiel, das wegen der Olympia-Berichterstattung auf SRF info ausgestrahlt wird. Zur Wahl der Trikotfarbe will sich das SRF nicht äussern: «Dies liegt in der alleinigen Verantwortung des Verbandes, der Teams und des Schiedsrichter-Gespanns.»

Überzieher und verkehrte Trikots

Ähnliche Trikots sorgen immer wieder mal für Diskussionen. In der Partie der Women’s Super League zwischen Aarau und Basel im letzten Oktober müssen die Gäste nach einer Viertelstunde Spielzeit gelbe Überzieher überstreifen, da sich die Trikots zu ähnlich sind. Und in der sechsthöchsten Liga Englands treten am Wochenende im Spiel zwischen Druro City und den Dorking Wanderers die Gäste mit von innen nach aussen gekehrten Trikots an, damit der Schiedsrichter die Teams auseinanderhalten kann.

Dies ist bei Yverdon gegen YB nicht der Fall. Nur für den TV-Zuschauer ist die farbliche Differenz nicht ideal. Auf den Unterhaltungswert haben die sich ähnelnden Trikots aber keinen Einfluss, bietet die Partie doch einiges an Spektakel. Und wenn YB auch nach fünf Spielen noch immer auf den ersten Saisonsieg wartet, ist zumindest der Verkauf der neuen Trikots ein Erfolg. Bereits nach wenigen Tagen sind die 1898 produzierten Trikots – angelehnt an das Gründungsjahr des FC Young Boys – praktisch vergriffen.

