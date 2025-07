Die Meisterfrage

Kann der FC Basel den Meistertitel verteidigen oder wechselt die Trophäe nach einem Jahr wieder? Foto: foto-net / Giuseppe Esposito

Über drei Viertel der Saison war das Meisterrennen in der Super-League-Ausgabe 2024/25 ungemein spannend – dann fand mit dem FC Basel ein Team im entscheidenden Moment zur Konstanz und zog der Konkurrenz davon. Mit zehn Punkten Vorsprung sicherten sich die Bebbi am Ende den Titel. Entsprechend sind die Basler trotz Trainerwechsel von Fabio Celestini zu Ludovic Magnin in einer Favoritenrolle. Reitet der FCB weiter auf der Erfolgswelle oder schlägt diese Saison ein anderes Team zu?

Die Abstiegsfrage

Anthony Sauthier grämt sich nach dem feststehenden Abstieg von Yverdon-Sport. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Im Gegensatz zur Meisterschaft wurde der Abstiegskampf erst am letzten Spieltag entschieden. Am Ende musste Yverdon wegen des schlechteren Torverhältnisses gegenüber GC in den sauren Apfel beissen und den Gang in die Challenge League trotz satter 39 Punkte antreten. Mit dem FC Thun ist ein sehr ambitionierter Klub – statt dem Klassenerhalt wurde die Qualifikation für die Top-6 zum Ziel gesteckt – ins Schweizer Oberhaus zurückgekehrt. Kaum vorstellbar, dass der Abstiegskampf da weniger eng verlaufen wird. Ein Team wird am Ende der Saison aber absteigen müssen. Die Frage ist: welches?

Wer wird überraschen?

Lausanner Jubel zum Abschluss der letzten Saison: Die Waadtländer sicherten sich mit Platz 5 die Rückkehr auf die internationale Bühne. Foto: keystone-sda.ch

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer wird die grösste Überraschung im ganzen Land? Nachdem in der Vorsaison der FC Luzern lange als Überraschungspaket der Liga angesehen wurde, zog im Kampf um Europa am Ende Lausanne noch vorbei und belohnte sich mit der erstmaligen Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb seit 15 Jahren. Welches Team kommende Saison die Erwartungen übertreffen wird?

Wer wird enttäuschen?

Auch dank Fassnacht (l.) konnte YB die Saison nach einem enttäuschenden Start versöhnlich abschliessen. Foto: Pius Koller

Wenn der amtierende Meister mit sechs sieglosen Spielen in die Saison startet, ist er folgerichtig die grosse Enttäuschung der Saison. Im Fall von YB trifft dies aber nur bedingt zu. Zwar dürfte in Bern trotz guten Resultaten im Frühling niemand mit den 12 Punkten Rückstand auf Meister YB zufrieden gewesen sein, in Anbetracht des katastrophalen Fehlstarts in die Saison dürfte sich die Enttäuschung über Platz 3 nach dem letzten Spieltag aber in Grenzen gehalten haben. Weshalb auch der FC Lugano – bis zur Winterpause veritabler Meisterkandidat, schliesslich aber sogar sieben Punkte hinter YB klassiert – als eine Enttäuschung der letzten Saison angesehen werden kann. Welchem Klub droht dieses Schicksal als Nächstem?