Valmir Matoshi wird dem FC Thun für die nächsten zwei Super-League-Spiele fehlen. Die Liga hat das Strafmass nach dem groben Foul am Dienstag gegen Winterthur bekanntgegeben.

Fehlt dem FC Thun die nächsten zwei Ligaspiele: Valmir Matoshi. Foto: Pius Koller

Darum gehts Valmir Matoshi vom FC Thun erhält Rote Karte und Sperre

Thun spielt gegen Sion und Servette ohne Matoshi

Matoshi hat in dieser Saison ein Tor erzielt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Wegen eines groben Fouls an Winterthurs Ledian Sahitaj sah Valmir Matoshi vom FC Thun am Dienstagabend die Rote Karte. Nun ist klar: Der 22-Jährige muss für zwei Spiele zuschauen.

Damit muss der Überraschungsleader aus dem Berner Oberland am Samstag gegen den FC Sion (18 Uhr) und eine Woche später beim Auswärtsspiel gegen Servette (Sa., 8. November, 20.30 Uhr) auf den Mittelfeldspieler verzichten. In dieser Saison kam Matoshi bislang immer zum Einsatz und hat ein Tor erzielt.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.