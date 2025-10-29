DE
Grobes Foul gegen Winti
Thuns Matoshi kassiert zwei Spielsperren

Valmir Matoshi wird dem FC Thun für die nächsten zwei Super-League-Spiele fehlen. Die Liga hat das Strafmass nach dem groben Foul am Dienstag gegen Winterthur bekanntgegeben.
Publiziert: 11:19 Uhr
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Fehlt dem FC Thun die nächsten zwei Ligaspiele: Valmir Matoshi.
Foto: Pius Koller

  • Valmir Matoshi vom FC Thun erhält Rote Karte und Sperre
  • Thun spielt gegen Sion und Servette ohne Matoshi
  • Matoshi hat in dieser Saison ein Tor erzielt
Wegen eines groben Fouls an Winterthurs Ledian Sahitaj sah Valmir Matoshi vom FC Thun am Dienstagabend die Rote Karte. Nun ist klar: Der 22-Jährige muss für zwei Spiele zuschauen.

Damit muss der Überraschungsleader aus dem Berner Oberland am Samstag gegen den FC Sion (18 Uhr) und eine Woche später beim Auswärtsspiel gegen Servette (Sa., 8. November, 20.30 Uhr) auf den Mittelfeldspieler verzichten. In dieser Saison kam Matoshi bislang immer zum Einsatz und hat ein Tor erzielt.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
11
10
25
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
3
FC Basel
FC Basel
10
5
18
4
FC Sion
FC Sion
11
4
18
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
-1
17
6
FC Luzern
FC Luzern
10
1
14
7
FC Lugano
FC Lugano
10
-3
13
8
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
5
12
10
Servette FC
Servette FC
10
-4
11
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-4
9
12
FC Winterthur
FC Winterthur
11
-21
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
