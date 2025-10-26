DE
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Die Highlights der Partie Servette – Lugano (2:1)
Genf siegt dank doppeltem Ayé
Dieser traumhafte Grgic-Freistoss bringt nichts
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Servette – Lugano (2:1).
Publiziert: 26.10.2025 um vor 36 Minuten
