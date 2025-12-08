Mariano Gomez sah im Derby vor Wochenfrist wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Der FCZ wehrt sich nun gegen die Sperre von vier Spielen.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Der FC Zürich legt Einsprache gegen die vier Spielsperren von Verteidiger Mariano Gomez ein – und sorgt könnte dadruch schon am kommendne Wochenende wieder im Einsatz stehen. Nach seiner nachträglichen Bestrafung wegen einer Tätlichkeit im Derby gegen GC (1:0) hofft der Klub auf eine Reduktion der Sanktion.

Da Gomez die erste Sperre bereits bei der Partie in St. Gallen abgesessen hat, greift wegen des Einspruchs eine aufschiebende Wirkung. Bedeutet: Fällt der Entscheid nicht vor Samstag, kann der Argentinier im Kantonsderby gegen Winterthur bereits wieder auflaufen.

