Der FC Zürich legt Einsprache gegen die vier Spielsperren von Verteidiger Mariano Gomez ein – und sorgt könnte dadruch schon am kommendne Wochenende wieder im Einsatz stehen. Nach seiner nachträglichen Bestrafung wegen einer Tätlichkeit im Derby gegen GC (1:0) hofft der Klub auf eine Reduktion der Sanktion.
Da Gomez die erste Sperre bereits bei der Partie in St. Gallen abgesessen hat, greift wegen des Einspruchs eine aufschiebende Wirkung. Bedeutet: Fällt der Entscheid nicht vor Samstag, kann der Argentinier im Kantonsderby gegen Winterthur bereits wieder auflaufen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
16
-24
9