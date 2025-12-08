DE
FR
Abonnieren

Gegen Winti spielberechtigt?
FCZ legt Einspruch gegen Gomez-Derbysperre ein

Mariano Gomez sah im Derby vor Wochenfrist wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Der FCZ wehrt sich nun gegen die Sperre von vier Spielen.
Publiziert: 22:17 Uhr
|
Aktualisiert: 22:28 Uhr
Kommentieren
Mariano Gomez (l.) im Derby gegen den Stadtrivalen GC vor einer Woche.
Foto: keystone-sda.ch
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport

Der FC Zürich legt Einsprache gegen die vier Spielsperren von Verteidiger Mariano Gomez ein – und sorgt könnte dadruch schon am kommendne Wochenende wieder im Einsatz stehen. Nach seiner nachträglichen Bestrafung wegen einer Tätlichkeit im Derby gegen GC (1:0) hofft der Klub auf eine Reduktion der Sanktion.

Da Gomez die erste Sperre bereits bei der Partie in St. Gallen abgesessen hat, greift wegen des Einspruchs eine aufschiebende Wirkung. Bedeutet: Fällt der Entscheid nicht vor Samstag, kann der Argentinier im Kantonsderby gegen Winterthur bereits wieder auflaufen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Zürich
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Zürich
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
16
13
34
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
16
11
28
3
FC Basel
FC Basel
16
7
27
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zürich
FC Zürich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Luzern
FC Luzern
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
16
-11
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
16
-24
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Zürich
        FC Zürich
        Super League
        Super League