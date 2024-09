Arnau Comas hat sich gegen den FC Zürich am Samstagabend die Schulter ausgerenkt. Die Folgen davon zwingen ihn zu einer längeren Pause.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei Basels Verteidiger Arnau Comas schlägt einmal mehr die Verletzungshexe zu.

Der 24-jährige Spanier renkte sich am Samstagabend im Klassiker gegen Zürich (0:2) die Schulter aus. Zwar kommt er um eine Operation herum, dennoch muss er mehrere Wochen pausieren. Comas war schon in den ersten beiden Saisons beim FCB wegen Verletzungen länger ausgefallen. In den Saisons 2022/23 und 2023/24 kam der Defensivspieler zusammen auf insgesamt nur 22 Einsätze.

3:32 Basel – FCZ 0:2: Basel lässt sich vom FCZ zu Hause böse auskontern

Basels Arnau Comas, im Zweikampf mit Malik Deme, muss erneut länger pausieren Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT 1/2

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos