Vier GC-Stammspieler fehlen im nächsten Spiel gegen Sion

Jan Stärker

Die Umstände der 1:3-Niederlage in St. Gallen und dem Abrutschen auf den Barrage-Platz brachte bei den Grasshoppers so ziemlich jeden zum Schäumen. Bis auf Keeper Justin Hammel (24) wollte sich kein Spieler äussern, Assistenz-Trainer Michael Henke (67) stampfte schimpfend in die Kabine und Cheftrainer Tomas Oral (51) konnte sich auf der Pressekonferenz nicht mehr zurückhalten.

Ruhig begann Oral seine Aussagen nach dem Spiel, sagte, dass man gut in die Partie kam, auch nach der Roten Karte gegen Captain Amir Abrashi (34, Notbremse in der 22. Minute) mit dem 1:1 eine starke Reaktion zeigte. «Alles andere, was dann passiert ist, brauche ich nicht zu kommentieren, will ich auch nicht kommentieren», so Oral. So weit, so gut.

Doch bei der Nachfrage, warum er sich zu den umstrittenen Szenen – Rote Karte und Penalty gegen GC nach VAR-Intervention – nicht äussern wolle, platzte es aus Oral heraus. «Wenn ich die beiden Szenen sehe, brauche ich keinen Video-Schiedsrichter. Ich habe so viele Spiele gespielt, so viele Trainingseinheiten und -spiele geleitet – das ist für mich unbegreiflich, wie man solche Entscheidungen treffen kann – Punkt!»

«Da brauche ich keinen VAR!»

Doch damit war es nicht genug. Man merkte Oral an, wie es in ihm brodelte – und das liess er dann auch raus. «Die Beurteilung der Szenen, wenn ich den Elfmeter gegen uns sehe, wo Decarli auch noch eine Gelbe Karte bekommt … Schaut euch die Bilder an. Ich glaube, wir haben alle genug Spiele gesehen, um das selbst zu beurteilen. Da brauche ich nicht grossartig kommentieren – denn sonst rede ich mich um Kopf und Kragen!»

Doch genau das tut er: «Du bekommst hier eine Rote Karte, dann kommen wir zurück, machen den Ausgleich und werden dann wieder benachteiligt. Die Szenen sind für mich – auch wenn ich neutral hier gewesen wäre – unbegreiflich, wenn ich Fussball spiele! Da brauche ich keinen VAR und brauche erst recht den Schiedsrichter nicht.» Genauso gut könnten er und sein Pendant bei den Espen, Enrico Massen (40), das Spiel pfeifen.

Dieser sass daneben und hörte sich Orals Ausführungen an. Ob er diesen insgeheim zustimmte, zeigte er jedoch nicht. Fakt ist: Die Grasshoppers sind wieder hinter Yverdon (2:1 gegen Winterthur) auf den Barrageplatz zurückgefallen. Für Keeper Hammel war es «kein gutes Spiel von uns».

GC hat nun Personalprobleme für Sion-Spiel

Der GC-Rückhalt, er hielt in der Schlussphase noch einen Penalty von Nsame, den es gemäss Schiedsrichter-Experte Urs Meier nicht hätte geben dürfen, sah zudem noch seine 4. Gelbe Karte der Saison, fehlt damit kommenden Sonntag gegen Sion (14.15 Uhr). Genauso Abrashi nach seinem Platzverweis sowie die Innenverteidigung mit Decarli und Seko (auch jeweils die 4. Gelbe Karte).

Von einem Handicap will er aber genauso wenig sprechen wie sein Trainer Oral. Hammel kämpferisch: «Ja, das ist so. Aber wir haben genug gute Spieler, einen grossen Kader und ich vertraue da jedem Spieler, der gegen Sion zum Einsatz kommt.» Das Ergebnis des Kellerduells Yverdon gegen Winterthur ist Hammel auch «scheissegal»: «Das ist mir völlig egal, was Winterthur macht. Wir müssen schauen, dass wir nach 38 Spieltagen mindestens auf Platz 10 stehen. Das ist das Einzige, das mich interessiert», so Hammel.