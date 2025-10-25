1/6 Grosser St. Galler Abend: Die Espen fegen GC gleich mit 5:0 vom Platz. Foto: Michael Zanghellini/freshfocus

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

In der Pressekonferenz bringt es Gerald Scheiblehner auf den Punkt. Man habe gespielt «wie Kinder gegen Erwachsene». Entsprechend sind die Noten. Keiner hat sich eine 4 verdient. Am nächsten kommt noch Justin Hammel, der noch Schlimmeres verhindert. Ansonsten ist das deutlich zu wenig. Sinnbildlich sind die ersten zwei Gegentore. Vogt macht das klasse. Aber mehrere GC-Spieler, darunter Dorian Paloschi, lassen ihn einfach durchmarschieren. Ebenfalls mit einer 2 wird Matteo Mantini bewertet. Er ist für den vierten Platzverweis im vierten Spiel in Folge verantwortlich. Auch wenn es ein harter Entscheid war. Wer schon gelb belastet ist, darf im Mittelfeld so nicht ins Duell gehen.

Hinweis: Lovro Zvonarek bis 68., Oscar Clemente bis 76., Samuel Marques bis 76., Nikolas Muci bis 80. Imourane Hassane ab 66., Loris Giandomenico ab 76., Salifou Diarrassouba ab 76., Tomas Veron Lupi ab 80. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die St.-Gallen-Spieler abgeschnitten

Eine ungenügende Note sucht man bei den St. Gallern nach dieser tollen Leistung vergebens. Die Ostschweizer dominieren nach Belieben. Von den ersten Minuten an sind sie im Spiel gegen GC das bessere Team. Das schlägt sich auch schnell im Resultat nieder. Dank der überragenden Figur namens Alessandro Vogt. Nach fünfzehn Minuten steht es dank zwei tollen Toren – und zwei Assists von Lukas Görtler – von Vogt bereits 2:0. Auch danach ist er ein Aktivposten. Genauso wie die ganze Mannschaft. Im Mittelfeld gibt es für die Hoppers zu keiner Zeit ein Durchkommen. Zu dominant sind Görler, Neziri und Boukhalfa. Eine Bemerkung verdient auch Abwehrchef Jozo Stanic. Er orchestriert nicht nur die Defensive, wie man es von ihm verlangt, sondern schiesst auch noch das 3:0.

Hinweis: Lukas Görtler bis 60., Aliou Baldé bis 60., Alesandro Vogt bis 60., Christian Witzig bis 73., Chima Okoroji bis 78. Jordi Quintilla ab 60., Shkelqim Vladi ab 60., Malamine Efekele ab 60., Hugo Vandermersch ab 73. (zu kurz für eine Bewertung), Tiemoko Ouattara ab 78. (zu kurz für eine Bewertung).

