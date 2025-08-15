Spielverschiebung in der Super League. Weil sich die Lausanner für die Playoffs der Conference League qualifiziert haben, wird ihr nächstes Ligaspiel verschoben.

Die Lausanner freuen sich über den Einzug in die Conference-League-Playoffs – weswegen nun ein Ligaspiel verschoben wird. Foto: keystone-sda.ch

Mit dem 2:0-Auswärtssieg in Astana hat sich Lausanne für die Playoffs der Conference League qualifiziert. Die letzte Hürde vor dem Einzug in die Gruppenphase hat es mit dem türkischen Schwergewicht Besiktas Istanbul aber in sich. Um sich zwischen den Duellen am 21. und 28. August ideal vorbereiten zu können, wird das Ligaspiel gegen Lugano vom Sonntag, 24. August auf den 17. September verschoben. Am selben Mittwoch findet bereits die früher verschobene Partie zwischen Sion und Servette statt.

Die Liga heisst damit einen Antrag von Lausanne-Sport auf Spielverschiebung gut. Das Reglement der Swiss Football League (SFL) bietet einem Klub, der sich für die Playoffs eines europäischen Wettbewerbs qualifiziert hat, die Möglichkeit, sein Ligaspiel zwischen den beiden Daten zu verschieben.