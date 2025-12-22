FCSG beordert Goalie-Talent nach Rücken-OP zurück

Verletzungspech bei Bela Dumrath: Der junge Torhüter des FC St. Gallen wird nach einer erfolgreichen Rücken-OP in die Ostschweiz zurückgeholt. Im Sommer hatten ihn die Espen nach Deutschland verliehen.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Bela Dumrath (22) kehrt per sofort aus Stuttgart in die Ostschweiz zurück. Das hat der FC St. Gallen am Montagnachmittag bekannt gegeben.

Der junge Torhüter spielte im Herbst auf Leihbasis für die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest und kam auf zwölf Einsätze. Wegen anhaltender Rückenprobleme musste er sich aber einer Operation unterziehen. Diese ist erfolgreich verlaufen, dennoch wird Dumrath für eine Weile ausfallen. Die gesamte Rehabilitationsphase wird er nun beim FCSG bestreiten.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos