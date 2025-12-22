DE
Für Reha in der Ostschweiz
FCSG beordert Goalie-Talent nach Rücken-OP zurück

Verletzungspech bei Bela Dumrath: Der junge Torhüter des FC St. Gallen wird nach einer erfolgreichen Rücken-OP in die Ostschweiz zurückgeholt. Im Sommer hatten ihn die Espen nach Deutschland verliehen.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
FCSG-Leihgabe Bela Dumrath in Diensten der Stuttgarter Kickers.
Foto: imago/Pressefoto Baumann
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Bela Dumrath (22) kehrt per sofort aus Stuttgart in die Ostschweiz zurück. Das hat der FC St. Gallen am Montagnachmittag bekannt gegeben.

Der junge Torhüter spielte im Herbst auf Leihbasis für die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest und kam auf zwölf Einsätze. Wegen anhaltender Rückenprobleme musste er sich aber einer Operation unterziehen. Diese ist erfolgreich verlaufen, dennoch wird Dumrath für eine Weile ausfallen. Die gesamte Rehabilitationsphase wird er nun beim FCSG bestreiten.

