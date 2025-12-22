FCSG beordert Goalie-Talent nach Rücken-OP zurück

Bela Dumrath (22) kehrt per sofort aus Stuttgart in die Ostschweiz zurück. Das hat der FC St. Gallen am Montagnachmittag bekannt gegeben.
Der junge Torhüter spielte im Herbst auf Leihbasis für die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest und kam auf zwölf Einsätze. Wegen anhaltender Rückenprobleme musste er sich aber einer Operation unterziehen. Diese ist erfolgreich verlaufen, dennoch wird Dumrath für eine Weile ausfallen. Die gesamte Rehabilitationsphase wird er nun beim FCSG bestreiten.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
18
-27
10