1/6 Für den Match am Samstag gegen Basel präsentiert der FC Sion ein Spezial-Trikot.

Sechs Pflichtspiele hat der FC Basel in dieser Saison mittlerweile in seinem neuen Flammen-Trikot absolviert. Selbst wer zu Beginn wegen des ungewöhnlichen Designs die Nase gerümpft hatte, wird sich mittlerweile an das Erscheinungsbild der Bebbi gewöhnt haben.

Doch nun folgt die nächste optische Herausforderung in der Super League. Denn diesmal spielt Aufsteiger Sion mit dem Feuer.

Flammen statt Wallis-Flaggen

Ausgerechnet für das Duell mit dem FCB vom Samstag im Tourbillon (ab 18 Uhr live im Ticker) zaubern die Walliser ein Spezial-Trikot aus dem Ärmel. Und eine frappante Ähnlichkeit mit dem Design der Basler Leibchen ist nicht wegzudiskutieren.

Am Rot des normalen Sion-Heimtrikots wird zwar weiterhin nicht gerüttelt. Doch statt der üblicherweise durchschimmernden Wallis-Flaggen werden am Samstag verpixelte Flammen die Brust der Sittener zieren. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Trikot ist das Werk eines Künstlers aus der Region

Entworfen wurde das spezielle Sion-Trikot vom Künstler Karim Merzoug aus Martigny VS. Der Klub schreibt dazu: «Was die imposanten Flammen betrifft, die das zentrale Element des Designs darstellen, so symbolisieren sie sowohl die brodelnde Leidenschaft des Walliser Publikums als auch die feste Absicht des FC Sion, bei seiner Rückkehr in die Eliteklasse des Schweizer Fussballs die Meisterschaft in Brand zu setzen.»

Die Basler Trikots sind übrigens aus einer ähnlichen Kollaboration mit lokalen Designern entstanden – passend zum ausgerufenen Motto «Brenne für dr FCB».

Das Walliser Spezial-Trikot gibts ab Samstag in limitierter Auflage für 150 Franken inklusive Beflockung im Fanshop zu kaufen. Bleibt nur noch abzuwarten, wer am Samstagabend mit mehr Feuer ins Spiel geht.