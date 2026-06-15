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FCZ-Profis über Koller
«Man merkt, dass jemand mit einer Aura vor dir steht»

Lindrit Kamberi und Alexander Hack sprechen beim Trainingsauftakt des FCZ über den neuen Trainer Marcel Koller.
Publiziert: vor 25 Minuten
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