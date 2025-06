Van der Gaag über seinen Fussball

Ich habe viel Verschiedenes erlebt. Mein Hintergrund ist in Holland. Wir sprechen dort über offensiven Fussball. In Portugal, wo ich nachher war, geht es mehr um defensive Struktur. Man spiel mehr über Konter. Dann habe ich in England gearbeitet. Am Schluss kommt alles zusammen. Wichtig ist, dass wir alle die gleichen Ideen haben. Wir wollen hoch pressen. Aber am Ende gehts um Gewinnen und du brauchst vor allem Resultate.