1/8 Sion und der FCZ trennen sich im Wallis unentschieden. Foto: keystone-sda.ch

Alain Kunz Reporter Fussball

Man of the Match ist Steven Zuber. Er versenkt den geschenkten Elfer eiskalt und setzt Kény mit einem tollen Chippass für das 2:2 in Szene. Zuber hat beim FCZ eine Art Freigeist-Funktion inne. Teils verschwindet er dadurch dann und wann. Aber er taucht immer wieder auf und arbeitet auch enorm viel nach hinten. Auch eine 5 haben Kény, der vorne permanent Gefahr ausstrahlt, und Tsawa, der im zentralen Mittelfeld schon eine für sein Alter erstaunliche Präsenz ausstrahlt. Sowie der nach nur sieben Minuten eiskalt ins Wasser geworfene Reichmuth, der das praktisch fehlerlos macht. Ungenügend: Die beiden Flügel Markelo und Phaëton. Da muss einfach mehr kommen, auch mehr Visibilität.

Hinweis: Palacio bis 7., Markelo bis 60., Ligue bis 60., Vujevic bis 71., Tsawa bis 71. – Reichmuth ab 7., Emmanuel ab 60., Comenencia ab 60., Sauter ab 71. (zu kurz für eine Bewertung), Krasniqi ab 71. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Der FC Sion legt gegen den FCZ dominant los. In dieser Startphase glänzen denn auch einige Akteure und zehren in Bezug auf ihre Noten bis zum Schluss von der Anfangsphase. So der wirblige Chouaref, der ein akrobatisches Tor macht. Dem man aber dringend beibringen müsste, dass auch ganz normale Innenristpässe erfolgversprechend sein können, und nicht nur Aussenrist-Schnickschnack. Dann der omnipräsente Chipperfield. Auch Hefti, der sich zu einem immer valableren Super-League- Spieler entwickelt und schon seinen sechsten Assist in dieser Saison verbuchen kann. Der unnachgiebige Baltazar, der Brecher mit einem lehrbuchmässigen Fallrückzieher von der Strafraumgrenze beschäftigt. Sowie Nivokazi für seine Präsenz und Kaltschnäuzigkeit beim 2:0. Auf der andere Seite der Skala steht der viel zu selten gesehene Rrudhani auf der Position des Zehners. Die übrigen haben eine 4.

Hinweis: Rrudhani bis 66., Chipperfield bis 66., Ligue bis 60., Nivokazi bis 83., Chouaref bis 83. – Lukembila ab 66., Berdayes ab 66., Boteli ab 83., Bouchlarhem ab 83. (alle zu kurz für eine Bewertung).

