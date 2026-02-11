Hediger als Krisenmanager spaltet Blick-Leser

Der FC Zürich hat seit dem 6. Dezember kein Super-League-Spiel mehr gewonnen. Blick wollte von seinen Lesern wissen, ob Dennis Hediger der richtige Trainer für den FCZ im Abstiegskampf ist.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Der FCZ steht vor Wochen der Wahrheit. Drei Spiele gegen die Kellerkinder Winterthur, Luzern und GC werden zeigen, wie tief in den Abstiegssumpf der FCZ rutscht. Nachdem bei den Zürchern lange vom internationalen Geschäft als Ziel geredet wurde, folgte vor den wegweisenden Spielen das Eingeständnis, dass man sich im Abstiegskampf befinde.

Blick wollte von seinen Lesern wissen, ob Dennis Hediger dafür der richtige Trainer ist. Bei der am Dienstagabend online gegangenen Umfrage haben (Stand 15 Uhr) rund 1700 Personen mitgemacht – zu sagen, sie wären uneinig, ist da noch übertrieben: 42 Prozent finden, dass Hediger der richtige Trainer für den FCZ ist. Dem stehen 38 Prozent Nein-Stimmen gegenüber. Und rund 20 Prozent haben sich für die dritte Option entschieden: «Egal.»

Klar ist: Die nächsten drei Partien werden wegweisend für die restliche Saison des FCZ haben – und sehr viel über die Tauglichkeit von Dennis Hediger als FCZ-Trainer im Abstiegskampf aussagen.