DE
FR
Abonnieren
«Der FCZ ist jetzt das schlechteste Team der Liga»
1:30
Wiederholt sich 2016-Trauma?«Der FCZ ist jetzt das schlechteste Team der Liga»

FCZ im Abstiegskampf
Hediger als Krisenmanager spaltet Blick-Leser

Der FC Zürich hat seit dem 6. Dezember kein Super-League-Spiel mehr gewonnen. Blick wollte von seinen Lesern wissen, ob Dennis Hediger der richtige Trainer für den FCZ im Abstiegskampf ist.
Publiziert: 16:19 Uhr
Kommentieren
Sorgt für uneinige Blick-Leser: FCZ-Trainer Dennis Hediger.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Der FCZ steht vor Wochen der Wahrheit. Drei Spiele gegen die Kellerkinder Winterthur, Luzern und GC werden zeigen, wie tief in den Abstiegssumpf der FCZ rutscht. Nachdem bei den Zürchern lange vom internationalen Geschäft als Ziel geredet wurde, folgte vor den wegweisenden Spielen das Eingeständnis, dass man sich im Abstiegskampf befinde.

Blick wollte von seinen Lesern wissen, ob Dennis Hediger dafür der richtige Trainer ist. Bei der am Dienstagabend online gegangenen Umfrage haben (Stand 15 Uhr) rund 1700 Personen mitgemacht – zu sagen, sie wären uneinig, ist da noch übertrieben: 42 Prozent finden, dass Hediger der richtige Trainer für den FCZ ist. Dem stehen 38 Prozent Nein-Stimmen gegenüber. Und rund 20 Prozent haben sich für die dritte Option entschieden: «Egal.»

Klar ist: Die nächsten drei Partien werden wegweisend für die restliche Saison des FCZ haben – und sehr viel über die Tauglichkeit von Dennis Hediger als FCZ-Trainer im Abstiegskampf aussagen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
23
24
52
2
FC Lugano
FC Lugano
23
11
41
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
22
14
39
4
FC Basel
FC Basel
23
9
39
5
FC Sion
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
23
-2
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
23
2
29
8
FC Luzern
FC Luzern
24
-2
27
9
Servette FC
Servette FC
23
-7
25
10
FC Zürich
FC Zürich
23
-12
25
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
22
-31
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Zürich
        FC Zürich
        Super League
        Super League