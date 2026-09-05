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FCZ-Fans lassen es krachen
Südkurve zündet massives Feuerwerk vor Anpfiff

Der erste Hingucker in einem sehr unterhaltsamen Zürcher Derby spielt sich vor dem Anpfiff ab. Die Zürcher Südkurve knallte ein mächtiges Feuerwerk ab.
Publiziert: vor 6 Minuten
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
2
FC Lugano
FC Lugano
5
11
15
3
FC Basel
FC Basel
6
2
10
4
FC Sion
FC Sion
5
2
9
5
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
7
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
5
-2
4
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