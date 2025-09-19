FCZ-Aussenverteidiger Nemanja Tosic wird nach Serbien ausgeliehen. Das geben die Zürcher in einer Mitteilung bekannt.

Elf Mal trug Nemanja Tosic in der vergangenen Saison das Trikot des FC Zürich. Nun wird er in seine serbische Heimat ausgeliehen. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Der FC Zürich leiht Aussenverteidiger Nemanja Tosic (28) für den Rest der Saison nach Serbien an FK Cukaricki aus. Der Verein aus der serbischen Hauptstadt Belgrad spielt in der obersten Spielklasse des Landes und belegte dort in der vergangenen Saison Rang 9.

Der in Belgrad geborene Tosic kehrt damit an alte Wirkungsstätte zurück: Bei Cukaricki stand er zwischen 2020 und 2024 vier Saisons lang unter Vertrag, ehe er vor einem Jahr zum FC Zürich wechselte. In der Limmatstadt fasste er jedoch nie richtig Fuss und lief nur elf Mal für die Zürcher auf. So war er bereits in der Rückrunde an den spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruña ausgeliehen.

Auch dort erhielt er nur wenig Spielpraxis – dies soll sich nun dank einer weiteren Leihe in seiner Heimatstadt ändern.

