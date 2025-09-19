DE
FCZ-Aussenverteidiger
Tosic wechselt leihweise zurück nach Serbien

FCZ-Aussenverteidiger Nemanja Tosic wird nach Serbien ausgeliehen. Das geben die Zürcher in einer Mitteilung bekannt.
Publiziert: vor 33 Minuten
Elf Mal trug Nemanja Tosic in der vergangenen Saison das Trikot des FC Zürich. Nun wird er in seine serbische Heimat ausgeliehen.
Foto: Urs Lindt/freshfocus

Der FC Zürich leiht Aussenverteidiger Nemanja Tosic (28) für den Rest der Saison nach Serbien an FK Cukaricki aus. Der Verein aus der serbischen Hauptstadt Belgrad spielt in der obersten Spielklasse des Landes und belegte dort in der vergangenen Saison Rang 9.

Der in Belgrad geborene Tosic kehrt damit an alte Wirkungsstätte zurück: Bei Cukaricki stand er zwischen 2020 und 2024 vier Saisons lang unter Vertrag, ehe er vor einem Jahr zum FC Zürich wechselte. In der Limmatstadt fasste er jedoch nie richtig Fuss und lief nur elf Mal für die Zürcher auf. So war er bereits in der Rückrunde an den spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruña ausgeliehen.

Auch dort erhielt er nur wenig Spielpraxis – dies soll sich nun dank einer weiteren Leihe in seiner Heimatstadt ändern.

FC Zürich
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
