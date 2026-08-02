Alain KunzReporter Fussball
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
2
8
6
2
FC Lugano
2
4
6
3
FC St. Gallen
2
2
6
4
FC Lausanne-Sport
2
1
4
5
FC Sion
2
1
3
6
FC Zürich
2
0
3
7
FC Basel
2
0
3
8
FC Thun
2
-4
3
9
Grasshopper Club Zürich
2
-3
1
10
FC Vaduz
2
-2
0
11
Servette FC
2
-2
0
12
FC Luzern
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde