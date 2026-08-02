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FCL unterliegt Sion
Knezevic über Simoni: «Wir probieren, ihn aufzurappeln»

1:3 gegen Thuns B-Elf und nun ein 0:3 gegen Sion – der FC Luzern verliert auch das zweite Spiel der neuen Super-League-Saison. Im Tourbillon handeln sich die Innerschweizer früh eine doppelte Hypothek ein.
Publiziert: 20:34 Uhr
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Alain KunzReporter Fussball
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
8
6
2
FC Lugano
FC Lugano
2
4
6
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
2
2
6
4
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
1
4
5
FC Sion
FC Sion
2
1
3
6
FC Zürich
FC Zürich
2
0
3
7
FC Basel
FC Basel
2
0
3
8
FC Thun
FC Thun
2
-4
3
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
2
-3
1
10
FC Vaduz
FC Vaduz
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-2
0
12
FC Luzern
FC Luzern
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Sion
FC Sion
FC Luzern
FC Luzern
Super League
Super League
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