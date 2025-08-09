DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Die Stimmen zur FCL-Heimpleite gegen Thun
FCL-Keeper gibt zu
«Nach dieser Leistung wurde es auch laut in der Kabine»
Die Stimmen zur FCL-Heimpleite gegen Thun.
Publiziert: 09.08.2025 um 23:55 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 3. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
2:28
Rapperswil – Yverdon 0:3
Marchesano trifft per Doppel-Pfosten
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...