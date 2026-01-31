Zehn Punkte Rückstand, seit fünf Heimspielen sieglos und ein gesperrter Xherdan Shaqiri – das Duell gegen Leader Thun steht für den FCB unter ganz schlechten Vorzeichen. Hier gehts zum FCB-Inside.

Darum gehts FC Basel spielt am 1. Februar gegen Thun, zehn Punkte Rückstand

Xherdan Shaqiri fehlt, Lichtsteiner plant klare Anweisungen und Alternativen

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Es dürfte für den FCB bereits die letzte Gelegenheit sein, noch einmal ins Meisterrennen einzugreifen. Vor dem Duell gegen Thun liegen die Basler zehn Punkte hinter dem Leader. «Eine grosse Hypothek», sagt Stephan Lichtsteiner (42). Darum müsse sein Team am Sonntag zwingend Punkte einfahren. Ansonsten droht der FCB nach dem Out in der Europa League innerhalb von vier Tagen gleich zwei Saisonziele zu verpassen. Unterschätzen wird man die Gäste aus dem Berner Oberland sicher nicht. «Thun spielt eine überragende Saison und steht mehr als verdient auf dem ersten Platz», sagt Lichtsteiner.

Die grosse Frage

Wer ersetzt Xherdan Shaqiri (34)? Nachdem der FCB-Captain im Klassiker gegen den FCZ seine vierte Gelbe Karte gesehen hat, muss er im Duell gegen den Leader zuschauen. «Ich habe einen Spieler weniger, der für uns entscheidend ist», fasst Lichtsteiner die Situation zusammen. «Aber es wird klare Anweisungen geben, wie wir das auch ohne Shaq lösen wollen.» Unter Ex-Trainer Ludovic Magnin galt Koba Koindredi als nomineller Shaqiri-Ersatz. Ob es ihm Lichtsteiner gleichtut? Eine richtige Spielmacher-Alternative fehlt im Basler Kader.

Gesagt ist gesagt

«Ich habe es ehrlich gesagt auch aus den Medien erfahren», sagt Flavius Daniliuc (24) über den Basler Trainerwechsel. Komplett überraschend sei die Nachricht aber nicht gekommen. Trotz des Sieges gegen den FCZ sei die Entlassung von Ludovic Magnin (46) irgendwie zu erwarten gewesen, so der Österreicher. Daniliuc: «Meistens ist es der Trainer, der unter schlechten Leistungen leidet. Aber wir Spieler müssen auch mal in den Spiegel schauen und uns fragen, was wir besser machen können.»

Mögliche Aufstellung

Salvi; Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Kacuri, Leroy; Agbonifo, Koindredi, Otele; Ajeti.

Wer fehlt?

Die Basler Verletztenliste wird immer länger. Nachdem sich mit Moritz Broschinski, Metinho, Keigo Tsunemoto und Finn van Breemen bereits vier Spieler im Aufbau befinden, fehlt nun vorerst auch Kaio Eduardo verletzungsbedingt. Am Donnerstagabend kommt mit Marwin Hitz ein weiterer Ausfall dazu. Der Goalie blieb gegen Pilsen zur Pause in der Garderobe und ist für das Spiel gegen Thun fraglich.

Neben dem Platz

Der FCB senkt für die verbleibenden Heimspiele der Regular Season vereinzelte Ticketpreise. «Die Ticketpreise im Sektor G wurden markant reduziert und – in den mittleren Bereichen – an die Preise des Sektors C angepasst. In den Galerie-Eckbereichen wurden die Preise an jene im Sektor B (CHF 38,50) angepasst. Dies auch aufgrund der allgemein grossen Nachfrage nach Sektor-B-Tickets und nach dem Family Corner, der allerdings ausverkauft ist», schreibt der FCB auf seiner Website. Die Änderungen gelten ab dem Heimspiel gegen den FCZ am 8. Februar.

Hast du gewusst?

Trotz Krise und Trainerwechsel ist der FC Basel seit acht Super-League-Spielen ungeschlagen (3 Siege, 5 Unentschieden) – so lange wie aktuell kein anderes Team in der Liga. Allerdings holte Basel in diesen acht Partien nur 14 Punkte. Das ist ein Punkt weniger als Thun (15), obwohl die Berner Oberländer drei Niederlagen kassierte. Hinzu kommt, dass der FCB seit fünf Heimspielen auf einen Sieg wartet.

Aufgepasst auf

Stephan Lichtsteiner. In seinem ersten Spiel verzichtete der neue FCB-Coach gegen Viktoria Pilsen auf grosse Umstellungen. Im Vergleich zum 4:3 im Klassiker (noch unter Vorgänger Magnin) nahm er nur eine einzige personelle Veränderung vor. Ob er es auch im Heimspiel gegen Thun dabei belässt? Oder wagt Lichtsteiner aufgrund des Ausfalls von Xherdan Shaqiri vielleicht sogar eine Systemumstellung?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 21 Runden:

1. Daniliuc 4,3

2. Schmid 4,3

3. Hitz 4,2

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

22 Runde

Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Servette – Sion, 18 Uhr

Sa., GC – Lugano, 20.30 Uhr

So., Luzern – St. Gallen, 14 Uhr

So., Basel – Thun, 16.30 Uhr

So., YB – FCZ, 16.30 Uhr