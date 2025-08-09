Sion reist am Sonntag als Leader ins Wankdorf und fordert YB (14 Uhr). Trainer Tholot kann personalmässig praktisch aus dem Vollen schöpfen – tatsächlich? Das Sion-Inside.

1/5 Das letzte Baltazar-Bild: Es stammt vom Trainingsstart im Juni (hier mit Noé Sow, r.). Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Wird das nächste Kapitel in der Baltazar-Saga aufgeschlagen?

So stehts um die Einsatzchancen der letzten Neuzugänge

Die News der Woche

Als Super-League-Leader mit einem Torverhältnis von 7:2 reist Sion mit breiter Brust ins Wankdorf. «Vielleicht wird mich dieser Satz wieder einholen, aber wir gehen nach Bern, um mitzuspielen», sagt Trainer Didier Tholot (61). «YB ist eine Topmannschaft dieser Liga. Wir wollen uns den Topteams annähern. Das bedeutet noch nicht, dass wir etwas mitnehmen, aber wir wollen ihnen auf Augenhöhe begegnen.» Der Fakt, dass dieses Spiel auf Naturrasen ausgetragen wird, ist eine weitere gute Neuigkeit in den Augen der Walliser.

Die grosse Frage

Sind die Transferaktivitäten bei Sion abgeschlossen? Aktuell scheint sich nichts zu bewegen, doch es gilt, mögliche Abgänge abzuwarten, zum Beispiel jenen von Anton Mirantschuk (29). Deshalb hält Sion die Augen auch auf Zugangsseite weiterhin offen. Und: Wegen der guten Leistungen von Verteidiger Nias Hefti (25) auf Links ist die Verpflichtung eines neuen Aussenverteidigers nur dann ein Thema, wenn Marquinhos Sion verlassen sollte.

Gesagt ist gesagt

«Ich habe ihn aufgeboten. Mal schauen, ob er kommt.» Das sagt Trainer Tholot über Baltazar (25). Der brasilianische Mittelfeldspieler ist seit sieben Jahren ununterbrochen bei Sion, nun bestreikt er die Spiele (Blick berichtete). Tholot weiter: «Ich hatte nie ein Problem mit ihm. Er hat nun eine Entscheidung getroffen, die ich nur schwer verstehen kann, das ist alles.» Laut CC ist es der Berater des Punchers, der einen Transfer erzwingen will, um eine fette Kommission zu garnieren. Da gehört das Mittel des Streiks offenbar dazu.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Sow; Lukembila, Chouaref, Kololli; Nivokazi.

Wer fehlt?

Shala (verletzt).

Neben dem Platz

Sion hat nun offiziell seine beiden neusten Verpflichtungen vorgestellt, Dinis Rodrigues (20) und Lamine Diack (24). Rodrigues, den alle nur Dinis nennen, kam von der zweiten Mannschaft von Braga und ist aktuell der dritte Mittelstürmer in der Hierarchie hinter Rilind Nivokazi und Winsley Boteli. Diack seinerseits muss seine Fitness noch auf Vordermann bringen. Ist dies der Fall, wird der von Nantes ausgeliehene Senegalese eine zentrale Rolle im tendenziell defensiven Mittelfeld der Walliser einnehmen.

Hast du gewusst, dass...

Sion so viele Schüsse aufs gegnerische Tor brachte wie kein anderes Super-League-Team in den ersten zwei Runden? Nämlich 14.

Aufgepasst auf

Adrien Llukes (17). Kommt der Walliser zu seinen ersten Super-League-Minuten in dieser Saison, bevor er zum Zusammenzug der U18-Nati reist? Er ist der einzige Sittener im Aufgebot für das Trainingslager und die Leistungsmessungen vom kommenden Montag bis Donnerstag in Magglingen. CC sagte über das Toptalent mit Profivertrag bis 2028, das mit 16 das Super-League-Debüt gab, schon mal: «Er wird eine grosse Karriere machen.»

Der Schiedsrichter

Sandro Schärer. Der Schweizer Top-Schiri gibt sein Debüt in der neuen Super-League-Saison. Ein Champions-League-Quali-Spiel hat er diese Saison schon gepfiffen: Dynamo Kiew gegen Pafos in Polen. Die Zyprer gewannen 1:0.

Der Gegner

Kein Duell von YB-Mittelfeldspieler Edimilson Fernandes (29) gegen den Klub, bei dem er gross geworden ist und bei dem er mit dem Cupsieg 2015 seinen bisher einzigen Titel holte. Der Walliser ist nach seiner Roten Karte in Basel gesperrt. Und bei YB fällt ein weiterer Topspieler aus – ein anderer ist weg. Hier erscheint das YB-Inside.

3 Spieltag

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Luzern – Thun, 20.30 Uhr

So., YB – Sion, 14 Uhr

So., Servette – GC, 16.30 Uhr

So., Lausanne – FCZ, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr