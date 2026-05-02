Berührende Worte von traurigem Montolio

«Meine Mitspieler sind wie Brüder für mich – auf und neben dem Platz.» Mit diesen Worten meldet sich Genis Montolio (29). Der letzte Samstag war für den spanischen Kämpfer in den Reihen der Thuner besonders bitter. Er hat sich bei der ersten Ballaktion beim ersten Meisterball gegen Lugano (0:1) schwer verletzt. Tage später bestätigt sich: Kreuzbandriss und ein harter Aufbau über mehrere Monate. Am Tag darauf taucht Montolio beim Public Viewing in der Stockhorn-Arena mit Schiene und Krücken auf und wird von den Fans gefeiert – er ist sichtlich berührt.

Nun drückt er seine Gefühlswelt auch in Worten aus. «Manchmal stellt dich der Fussball vor die härtesten Prüfungen», beginnt seine Nachricht. Er schreibt von viel «Wut, Traurigkeit und Frust.» Und dann folgen die schönen Worte, nicht nur zu den Mitspielern: «Heute möchte ich mich auch bei den Fans für die bedingungslose Unterstützung bedanken, die auch in schwierigen Zeiten nicht nachlässt. Eure Energie bedeutet mir mehr, als Worte ausdrücken können.» «TIER», kommentiert zum Beispiel Stürmer Ibayi die Nachricht auf Instagram . Noch ist nicht bekannt, ob Montolio heute in Basel beim nächsten Thuner Meisterball trotzdem dabei sein wird. Er wird bestimmt alles dafür tun.