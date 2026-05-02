Plötzlich Stille im Stadion
Die Meisterparty, sie platzt schon wieder: Schon das 2:1 von FCB-Stürmer Ajeti sorgt beim Thuner Anhang in der Stockhorn Arena für konsterniertes Schweigen. Dann folgt sogar noch das 3:1 für Basel – und der Sause im Berner Oberland wird endgültig der Stecker gezogen. Entsprechend schnell leert sich die Fankurve gleich nach dem Schlusspfiff in Basel wieder.
Jubel in Thun nach Matoshis Tor in Basel
Die Thun-Fans beim Public Viewing in der Stockhorn Arena bejubeln das 1:0 durch Valmir Matoshi. Die Freude hält aber nicht lang, weil Metinho postwendend ausgleicht.
Thun-Fans sind zuversichtlich
Thuner Extrazug erreicht das Joggeli
Der erste Extrazug aus dem Berner Oberland ist beim Stadion angekommen.
Berührende Worte von traurigem Montolio
«Meine Mitspieler sind wie Brüder für mich – auf und neben dem Platz.» Mit diesen Worten meldet sich Genis Montolio (29). Der letzte Samstag war für den spanischen Kämpfer in den Reihen der Thuner besonders bitter. Er hat sich bei der ersten Ballaktion beim ersten Meisterball gegen Lugano (0:1) schwer verletzt. Tage später bestätigt sich: Kreuzbandriss und ein harter Aufbau über mehrere Monate. Am Tag darauf taucht Montolio beim Public Viewing in der Stockhorn-Arena mit Schiene und Krücken auf und wird von den Fans gefeiert – er ist sichtlich berührt.
Nun drückt er seine Gefühlswelt auch in Worten aus. «Manchmal stellt dich der Fussball vor die härtesten Prüfungen», beginnt seine Nachricht. Er schreibt von viel «Wut, Traurigkeit und Frust.» Und dann folgen die schönen Worte, nicht nur zu den Mitspielern: «Heute möchte ich mich auch bei den Fans für die bedingungslose Unterstützung bedanken, die auch in schwierigen Zeiten nicht nachlässt. Eure Energie bedeutet mir mehr, als Worte ausdrücken können.» «TIER», kommentiert zum Beispiel Stürmer Ibayi die Nachricht auf Instagram . Noch ist nicht bekannt, ob Montolio heute in Basel beim nächsten Thuner Meisterball trotzdem dabei sein wird. Er wird bestimmt alles dafür tun.
Thuner Fans reisen nach Basel
Sind im Fall des FC Thun aller guten Dinge drei?
Geht der 2. Mai 2026 in die Thuner Vereinsgeschichte ein? Ein Sieg heute in Basel (zum Liveticker gehts hier) und der Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli ist der Meistertitel definitiv nicht mehr zu nehmen. Bereits vergangenes Wochenende war man im Berner Oberland gleich zweimal bereit, um eine etwaige Titelparty zu feiern, aber sowohl am Samstag (Thun unterlag Lugano 0:1) als auch am Sonntag (St. Gallen siegte gegen YB 2:1) wich die Vorfreude der Enttäuschung. Nun also Versuch Nummer drei.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
35
3
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
35
-53
20