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Beginnt jetzt bei den Thun-Fans das grosse Zittern?
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«Spätestens gegen YB klappts»:Beginnt jetzt bei den Thun-Fans das grosse Zittern?

Wieder keine Meisterfeier
Thuner Stadion leert sich nach Basel-Sieg rasend schnell

Auch den zweiten Matchball kann der FC Thun aus eigener Kraft nicht verwerten. Rund 5000 Fans bibberten aus der Ferne in der Stockhorn Arena mit. Der grosse Jubel bleibt aber wieder aus.
Publiziert: 02.05.2026 um 17:36 Uhr
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Aktualisiert: 03.05.2026 um 00:13 Uhr
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Kim Gabriel Realini
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Kim Gabriel Realini, Benjamin Fisch und Simon Strimer
02.05.2026, 22:29 Uhr

Plötzlich Stille im Stadion

Die Meisterparty, sie platzt schon wieder: Schon das 2:1 von FCB-Stürmer Ajeti sorgt beim Thuner Anhang in der Stockhorn Arena für konsterniertes Schweigen. Dann folgt sogar noch das 3:1 für Basel – und der Sause im Berner Oberland wird endgültig der Stecker gezogen. Entsprechend schnell leert sich die Fankurve gleich nach dem Schlusspfiff in Basel wieder.

Der Thuner Anhang muss sich weiter auf den Titel gedulden.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
02.05.2026, 21:43 Uhr

Jubel in Thun nach Matoshis Tor in Basel

Die Thun-Fans beim Public Viewing in der Stockhorn Arena bejubeln das 1:0 durch Valmir Matoshi. Die Freude hält aber nicht lang, weil Metinho postwendend ausgleicht

So reagiert die Stockhorn Arena auf Thuner Führungstreffer
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Glücksgefühle in Thun:So reagiert die Stockhorn Arena auf Thuner Führungstreffer
02.05.2026, 19:18 Uhr

Thun-Fans sind zuversichtlich

Grosser Optimismus bei den Thun-Fans vor Basel-Spiel
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«Der 2. Mai ist unser Tag!»:Grosser Optimismus bei den Thun-Fans vor Basel-Spiel
02.05.2026, 19:15 Uhr

Thuner Extrazug erreicht das Joggeli

Der erste Extrazug aus dem Berner Oberland ist beim Stadion angekommen. 

02.05.2026, 19:14 Uhr

Berührende Worte von traurigem Montolio

«Meine Mitspieler sind wie Brüder für mich – auf und neben dem Platz.» Mit diesen Worten meldet sich Genis Montolio (29). Der letzte Samstag war für den spanischen Kämpfer in den Reihen der Thuner besonders bitter. Er hat sich bei der ersten Ballaktion beim ersten Meisterball gegen Lugano (0:1) schwer verletzt. Tage später bestätigt sich: Kreuzbandriss und ein harter Aufbau über mehrere Monate. Am Tag darauf taucht Montolio beim Public Viewing in der Stockhorn-Arena mit Schiene und Krücken auf und wird von den Fans gefeiert – er ist sichtlich berührt.

Nun drückt er seine Gefühlswelt auch in Worten aus. «Manchmal stellt dich der Fussball vor die härtesten Prüfungen», beginnt seine Nachricht. Er schreibt von viel «Wut, Traurigkeit und Frust.» Und dann folgen die schönen Worte, nicht nur zu den Mitspielern: «Heute möchte ich mich auch bei den Fans für die bedingungslose Unterstützung bedanken, die auch in schwierigen Zeiten nicht nachlässt. Eure Energie bedeutet mir mehr, als Worte ausdrücken können.» «TIER», kommentiert zum Beispiel Stürmer Ibayi die Nachricht auf Instagram . Noch ist nicht bekannt, ob Montolio heute in Basel beim nächsten Thuner Meisterball trotzdem dabei sein wird. Er wird bestimmt alles dafür tun.

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02.05.2026, 17:33 Uhr

Thuner Fans reisen nach Basel

Thuner Fans machen sich auf zum Extrazug nach Basel
0:20
Sie singen sich warm:Thuner Fans machen sich auf zum Extrazug nach Basel
02.05.2026, 17:22 Uhr

Sind im Fall des FC Thun aller guten Dinge drei?

Geht der 2. Mai 2026 in die Thuner Vereinsgeschichte ein? Ein Sieg heute in Basel (zum Liveticker gehts hier) und der Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli ist der Meistertitel definitiv nicht mehr zu nehmen. Bereits vergangenes Wochenende war man im Berner Oberland gleich zweimal bereit, um eine etwaige Titelparty zu feiern, aber sowohl am Samstag (Thun unterlag Lugano 0:1) als auch am Sonntag (St. Gallen siegte gegen YB 2:1) wich die Vorfreude der Enttäuschung. Nun also Versuch Nummer drei.

Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
Super League
Super League
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        Super League
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