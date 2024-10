Ein Überfall in einer Turnhalle, Pöbeleien, Pfefferspray-Attacken: Die Vorfälle rund um das letzte Zürcher Derby sind nur die jüngsten Geschehnisse einer langen Rivalität, die in den letzten Jahren ausser Kontrolle geraten ist. Eine Chronologie.

Immer öfter und hemmungsloser gehen Anhänger des FC Zürich und GC aufeinander los. Der aktuellste Vorfall ereignete sich vor dem Derby am vergangenen Samstag in einer S-Bahn. Doch auch in der Vergangenheit kam es wiederholt zu Ausschreitungen zwischen den rivalisierenden Gemeinschaften.

Der Fackelwurf 2011

Bis heute in Erinnerung: Im Jahr 2011 rennt ein vermummter FCZ-Fan in der 78. Spielminute auf die Tartanbahn und wirft eine Pyro-Fackel in Richtung der GC-Anhänger, weil dort geklaute Fan-Utensilien einer FCZ-Gruppierung zur Schau gestellt wurden. Schiedsrichter Sascha Kever unterbricht das Spiel und schickt die beiden Teams in die Kabine, wenig später bricht er die Partie ab. Zum ersten Mal musste in der Super League aufgrund von Fan-Ausschreitungen ein Spiel abgebrochen werden.

Schlägerei vor dem Cup-Halbfinal 2018

Im Winter 2018 kommt es vor dem Cup-Halbfinal zu einer Schlägerei. GC-Fans werden von FCZ-Anhängern brutal angegriffen: Zwei junge Männer werden zu Boden geworfen, mit Faustschlägen traktiert und mit Füssen in den Körper und Kopf getreten. Das Ganze spielt sich an der Hardbrücke vor dem Prime-Tower-Gebäude ab. Ein 27-jähriger Syrer kann schliesslich als einer der beiden Täter identifiziert werden. Er wird zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt und des Landes verwiesen.

Nächster Fackelwurf 2021

Fast genau zehn Jahre nach dem ersten kommt es erneut zu einem Fackel-Skandal zwischen den Stadtrivalen. Dieses Mal nach dem Schlusspfiff: Eine Gruppe von FCZ-Anhängern stürmt auf die GC-Kurve zu und wirft Pyros in den gegnerischen Sektor. Securitys können die direkte Konfrontation der beiden Fanlager und eine komplette Eskalation verhindern.

Cup-Spiel 2022

Nach dem Cup-Match zwischen GC und dem FC Wettswil-Bonstetten machen sich die GC-Anhänger auf den Weg nach Hause. Im Bahnhof Weihermatt in Urdorf ZH warten FCZ-Fans, die die Notbremse ziehen und erkennbare GC-Symphatisanten angreifen. Es kommt zu Schlägereien, bei denen fünf Personen verletzt werden.

Zürifäscht 2023

Am Züri-Fäscht 2023 vor einem Jahr stürmen rund 30 bis 40 Personen aus dem FCZ-Lager das GC-Festzelt. Der vermummte Mob soll unter anderem mit Pfefferspray auf die Fans losgegangen sein und Gewalt angewendet haben – jemand musste deswegen «sofortige medizinische Hilfe erhalten», wie GC in einer Stellungnahme anschliessend schreibt.

Tram demoliert 2024

Ende Januar 2024 kommt es am Vorabend des Zürcher Derbys zu einer Auseinandersetzung zwischen GC-Fans und Anhängern des FC Zürich. Ein Tram mit GC-Fans habe plötzlich gehalten, sagten Anwohner damals. «Draussen war etwa die doppelte Anzahl FCZ-Fans, die hinein wollte», so der Anwohner. Auf Videos und Fotos sind zerstörte Trams zu sehen. Mehrere Personen der beiden Gruppen werden verletzt.

Chibli-Überfall 2024

Am 5. Oktober 2024 hat der FC Zürich zwar spielfrei. Trotzdem versammeln sich rund 20 Personen, um am Abend nach Wiesendangen ZH zu fahren. Dort angekommen, gehen die Chaoten an der Dorf-Chilbi auf mehrere GC-Fans los und verprügeln sie. Die GC-Fans waren zuvor am Auswärtsspiel (0:1) in Winterthur gewesen.

Choreo-Klau 2024

Vor einer Woche vor dem 286. Derby haben gemäss Landboten rund 40 bis 60 Anhänger des FCZ in Rickenbach ZH rund zehn GC-Fans in einer Turnhalle überfallen und deren Choreo geklaut, die sie anschliessend am Derby in der eigenen Kurve präsentieren. In der Turnhalle wurde unter anderem die Tür kaputt getreten, in der Bahnhofunterführung in Rickenbach hinterlassen die FCZler zahlreiche Sprayereien.

S-Bahn-Attacke 2024

Vor dem Derby stürmen etwa zwei Dutzend vermummte GC-Anhänger in eine S-Bahn und suchen nach FCZ-Fans. Anschliessend wird von den Hoppers in einem Waggon Pfefferspray versprüht. Es kommen auch Unbeteiligte zu Schaden.

