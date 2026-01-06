Luzerner Aufholjagd kommt im Test gegen Stuttgart zu spät

Der FC Luzern muss sich dem VfB Stuttgart im Testspiel knapp mit 2:3 geschlagen geben. Zu spät haben die Innerschweizer ihre Aufholjagd gestartet.

Stuttgarts Leonidas Stergiou und Leny Meyer spielten, Luca Jaquez fehlte verletzt

Cédric Heeb

Das erste Testspiel des neuen Jahres verliert der FC Luzern knapp mit 2:3 gegen den VfB Stuttgart.

Lange sieht die Partie nach einer klaren Sache für den Bundesligisten aus. 3:0 führt der VfB nach 68 Minuten durch die Treffer von Nartey, Diehl und Führich. Doch dann lancieren die Innerschweizer die Aufholjagd: Lars Villiger (84.) und Andrej Vasovic (86.) bringen den FCL nochmals auf ein Tor heran – sehr zum Ärger von Stuttgart-Coach Sebastian Hoeness.

«Das kann doch nicht wahr sein, dass aus jedem Ballverlust ein Gegentor wird», brüllt er gemäss «Bild» nach dem Anschlusstor der Luzerner quer über den Platz. Nach dem Spiel meint er: «Ich bin mit den ersten 70 Minuten zufrieden, mit den letzten 20 Minuten überhaupt nicht.» Glücklich ist er dagegen darüber, dass Ex-FCSG-Stürmer Ermedin Demirovic zu seinem Comeback gekommen ist: «Er ist in einer guten Verfassung. Er hat sich gut vorbereitet, war sehr gewissenhaft und fleissig in der Reha.»

Mit Leonidas Stergiou (Anfang bis Pause) und dem früheren FCL-Junior Leny Meyer (Pause bis 70.) kommen bei den Stuttgartern auch zwei Schweizer zum Einsatz, Verteidiger Luca Jaquez fehlt mit Oberschenkelproblemen.