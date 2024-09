Kurz zusammengefasst FC Luzern an Tabellenspitze nach sieben Runden

Ex-Profi Gygax erinnert sich an letzte Tabellenführung

Lob für Arbeit von Sportchef Meyer Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Kredit hatte der FC Luzern vor der Saison kaum. Manche Beobachter malten deshalb bereits während der Vorbereitung schwarz und wollten zum Abstiegskampf ausrufen. Keine zwei Monate später ist die Tristesse verflogen. Die Zentralschweizer grüssen nach sieben Runden von der Tabellenspitze – ex aequo mit dem FCZ – und surfen auf einer Euphoriewelle.

Dass Trainer Mario Frick (50) nach dem ersten Saisonsieg gegen Sion um weniger Skepsis und mehr Unterstützung bat, scheint rückblickend so, als habe er eine Vorahnung gehabt. 14 Punkte hat sein Team inzwischen auf dem Konto. Das ist zwar genau gleich viel wie im Vorjahr. Doch die Stimmung im und rund ums Team unterscheiden sich wie Tag und Nacht.

Gygax erinnert sich an Tabellenführung

Die Lust auf den FCL ist in der gesamten Region riesig. Daran hat auch das überraschende Cup-Out in Aarau nichts geändert. Und so erstaunt es nicht, dass die Swissporarena gegen Basel am Sonntag zum ersten Mal seit einem Jahr wieder ausverkauft sein wird.

Die Stimmung beim FC Luzern könnte derzeit nicht besser sein. Foto: Martin Meienberger/freshfocus 1/6

Den FCL an der Tabellenspitze zu sehen, hat Seltenheitswert. Letztmals führte er in der Saison 2011/12 die Tabelle an. Es war die erste Saison in der neu eröffneten Swissporarena. Eine Ewigkeit her. Am Ende kam die Vizemeisterschaft heraus, was für den Meister von 1989 einen riesigen Erfolg darstellte.

«Wir sind damals sensationell gestartet, sodass wir uns schnell nach oben orientiert haben», erinnert sich Daniel Gygax (43) im Gespräch mit Blick. Das neue Stadion habe dem gesamten Umfeld einen Push gegeben. «Es ist eine unheimliche Euphorie entstanden, die uns durch die Saison getragen hat.»

Lob für Meyers Arbeit

Ob der FCL auch dreizehn Jahre später zu einem langanhaltenden Höhenflug ansetzt, bleibt abzuwarten. Viele Zahnräder müssen dafür ineinandergreifen. Denkbar sei es aber schon, meint Gygax. «Alle schauen auf den FC Basel und Shaqiri, auf die Probleme bei YB sowie was der FCZ anstellt. Das kann für Luzern ein Vorteil sein, sie können im Windschatten agieren», sagt der Co-Trainer der U21-Nati.

Ein Selbstläufer wird des aber keineswegs. «Es sind alle so nah beieinander. Es kann sich immer schlagartig ändern», warnt Gygax. Der Ex-Stürmer, der zwischen 2010 und 2014 für Blau-Weiss 97 Mal aufgelaufen ist, zeigt sich aber angetan von der Frick-Truppe. Auch was Sportchef Remo Meyer (43) auf dem Transfermarkt getan hat, ohne Geld auszugeben, gefällt ihm. «Die Mannschaft hat sich punktuell verstärkt.»

Karweina der neue Gygax?

Tatsächlich hat Linksverteidiger Andrejs Ciganiks (27) den Tschechen Martin Frydek (31) bereits vergessen gemacht. Und auch Aleksandar Stankovic (19) sowie Tyron Owusu (21) kommen im zentralen Mittelfeld immer besser in Fahrt. Dabei schien es noch vor wenigen Monaten so, als könne man ohne Ardon Jashari (22) nicht mehr Fussball spielen. Und die Stürmer Thibault Klidjé (23) und Lars Villiger (21) haben das Feeling mit dem Toreschiessen gefunden.

Besonders gefallen Gygax aber zwei andere. Einerseits Pius Dorn: «Er interpretiert seine neue Rolle als Captain sehr gut.» Andererseits Sinan Karweina (25), der wegen einer Muskelverletzung länger pausieren muss. «Es gibt durchaus Parallelen zwischen ihm und mir. Auch was die Beziehung zu den Fans betrifft.» Wenn der FCL bei der Rückkehr von Karweina weiterhin von der Tabellenspitze grüssen würde, wäre dies eine echte Sensation. Und der Grund für noch mehr Euphorie.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos