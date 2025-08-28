DE
FR
Abonnieren

Erster Profivertrag
FCL bindet Offensiv-Juwel langfristig

Der FCL stattet Sandro Wyss mit einem Profivertrag aus. Der Angreifer, der in dieser Saison sein Profi-Debüt gab, unterschreibt bis 2028.
Publiziert: 16:55 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Luzern stattet den 17-jährigen Sandro Wyss mit einem Profivertrag aus.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Luzerns Sandro Wyss unterschreibt seinen ersten Profivertrag. Die Innerschweizer binden den 17-jährigen Angreifer bis 2028. «Mit Sandro erhält ein weiterer Spieler aus unserem Nachwuchs die Chance, sich in einem optimalen Umfeld und mit der nötigen Zeit weiterzuentwickeln. Er bringt für die Offensive spannendes Potenzial mit und wir freuen uns auf seine nächsten Schritte», wird Sportchef Remo Meyer zitiert.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Wyss ist in Luzern geboren und durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung des FCL. In der laufenden Saison kam er bereits für vier Mal für die U21 in der Promotion League zum Einsatz. Ausserdem feierte er am 2. Spieltag gegen den FCZ (1:1) sein Super-League-Debüt.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC Luzern
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Luzern
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Luzern
        FC Luzern