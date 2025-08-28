Der FCL stattet Sandro Wyss mit einem Profivertrag aus. Der Angreifer, der in dieser Saison sein Profi-Debüt gab, unterschreibt bis 2028.

1/2 Luzern stattet den 17-jährigen Sandro Wyss mit einem Profivertrag aus. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Julian Sigrist Redaktor Sport

Luzerns Sandro Wyss unterschreibt seinen ersten Profivertrag. Die Innerschweizer binden den 17-jährigen Angreifer bis 2028. «Mit Sandro erhält ein weiterer Spieler aus unserem Nachwuchs die Chance, sich in einem optimalen Umfeld und mit der nötigen Zeit weiterzuentwickeln. Er bringt für die Offensive spannendes Potenzial mit und wir freuen uns auf seine nächsten Schritte», wird Sportchef Remo Meyer zitiert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wyss ist in Luzern geboren und durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung des FCL. In der laufenden Saison kam er bereits für vier Mal für die U21 in der Promotion League zum Einsatz. Ausserdem feierte er am 2. Spieltag gegen den FCZ (1:1) sein Super-League-Debüt.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.