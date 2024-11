In der Liga konnte GC seit dem 28. September nicht mehr gewinnen. Immerhin gibt es jetzt in einem Testspiel endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis für die Hoppers.

GC-Profi Pascal Schürpf in einem Testspiel im Einsatz. (Archivbild) Foto: freshfocus

Marco Mäder Redaktor / Tagesleiter Sport

Balsam für die Seelen der GC-Fans. Die Hoppers gewinnen erstmals seit fast sieben Wochen (1:0-Sieg gegen YB) wieder ein Spiel. Den Test gegen Wacker Innsbruck entscheiden die Zürcher in Niederhasli mit 5:2 für sich. Tugra Turhan, Awer Mabil, Nikolas Muci und Dorian Babunski (Doppelpack) treffen für GC.

Klar, es ist nur ein Testspiel. Da darf man nicht zu viel reininterpretieren. Und Wacker Innsbruck spielt in der Regionalliga Tirol, der vierten Liga Österreichs. Aber Innsbruck ist aktuell gut drauf, führt die Tabelle immerhin mit fünf Punkten Vorsprung an – und hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verloren.

Das kann man von den Hoppers nicht behaupten. Die bestreiten übrigens am Samstag in einer Woche ihren nächsten Ernstkampf. Dann ist der FC Winterthur im Letzigrund zu Gast (23. November, 18 Uhr).

Gegen Innsbruck stand Interimscoach Giuseppe Morello an der Seitenlinie. Gut möglich aber, dass bis zum Winti-Duell ein neuer Trainer gefunden ist.

