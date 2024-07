Ein gefürchtetes Insekt treibt in Basel sein Unwesen – und bedroht die Fussballstadt.

1/6 Der Japan-Käfer bedroht die Rasenflächen des FCB.

Der Japankäfer (Popillia japonica) ist ein gefrässiger Kerl. Obstgehölze, Gemüse, Ackerkulturen. Nichts ist vor dem bloss 1 Zentimeter grossen, grün-braunen Insekt sicher. Auch die Rasenanlagen des FC Basel nicht. Das Trainingsgelände des FCB gleicht derzeit einer Quarantäne-Station, zwei grosse Rasenflächen sind laut einem Bericht der «Basler Zeitung» bereits abgetragen worden. Bei einer dieser Flächen handelt es sich um jenen Platz, auf dem für gewöhnlich die erste Mannschaft trainiert.

Seit über einer Woche hält der Käfer die Behörden auf Trab, rasend schnell breitet sich dieser aus. Um den Schädling auszumerzen, werden Rasenflächen umgepflügt. Eine weitere Massnahme ist, Flächen zu fräsen und mit einer Plastikfolie abzudecken.

Momentan weilt der FC Basel noch im Trainingslager in Seefeld in Tirol. In den kommenden Tagen wird entschieden, welche alternativen Trainingsmöglichkeiten es gibt. Das Problem: Auch auf dem Sportzentrum Rankhof wurde mittlerweile ein Japankäfer gefunden. (skr)