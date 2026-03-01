DE
Super League: Die Stimmen zum FCB-Sieg in Lausanne
«Er macht das sehr gut»
Viel Lob von Shaqiri für Doppelpacker Koloto
Xherdan Shaqiri und FCB-Neuzugang Becir Omeragic sprechen im Interview über den Sieg gegen Lausanne. Insbesondere Doppelpacker Giacomo Koloto erhält viel Lob vom FCB-Captain.
Publiziert: 17:27 Uhr
Lucas Werder
Reporter Fussball
