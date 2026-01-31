DE
Er kommt vom FC Basel
Der FCZ präsentiert einen neuen Goalie-Trainer

Michaël Bauch wechselt innerhalb der Super League vom FC Basel zum FC Zürich. Dort kümmert er sich künftig um die Goalies um Yanick Brecher, der jüngst degradiert wurde.
Publiziert: 10:32 Uhr
Michaël Bauch unterschreibt beim FC Zürich.
Foto: zVg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Am Freitag kommts beim FC Zürich zum Goalie-Knall. Trainer Dennis Hediger (39) bestätigt auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit YB, dass Captain Yanick Brecher (32) auf der Bank Platz nehmen muss. Gegen die Berner steht stattdessen Silas Huber (20) zwischen den Pfosten.

Keine 24 Stunden später gibts von den Zürchern die nächsten Neuigkeiten, die die Torhüter der ersten Mannschaft betreffen. Wie der Klub mitteilt, bekommen sie mit Michaël Bauch (42) per sofort einen neuen Trainer. Der Franzose stand seit Sommer 2010 beim FC Basel in verschiedenen Altersstufen als Nachwuchs-Goalietrainer und Leiter des Torwart-Nachwuchszentrums unter Vertrag. Bei der ersten Mannschaft der Basler war Bauch zudem während zehn Jahren Assistent von Massimo Colomba (48). Nun wechselt er innerhalb der Super League den Verein.

Dean Santangelo (32), der in den letzten zweieinhalb Jahren für die Torhüter der ersten Mannschaft verantwortlich war, verlässt den FCZ hingegen. Er war insgesamt acht Jahre beim Verein.

