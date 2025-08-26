DE
Er bleibt in Spanien
Nati-Star Rodriguez sagt dem FC Sion ab

Keine Rückkehr in die Schweiz! Nati-Star Ricardo Rodriguez bleibt bei Betis Sevilla in Spanien.
Publiziert: 12:50 Uhr
|
Aktualisiert: vor 58 Minuten
Hat 129 Nati-Spiele auf dem Buckel: Ricardo Rodriguez.
Foto: TOTO MARTI
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Marco Mäder und Alain Kunz

Nati-Star Ricardo Rodriguez wird nicht zum FC Sion wechseln. Gemäss Blue hat der 33-Jährige den Wallisern eine Absage erteilt. «Die Gespräche und Verhandlungen mit dem FC Sion waren sehr angenehm. Die Aufgabe hätte auch Rici gereizt. Am Ende hat er sich jedoch entschieden, in Sevilla zu bleiben, da es ihm und seiner Familie bei Betis und in Sevilla ausgezeichnet gefällt», wird Bruder Roberto Rodriguez zitiert.

Christian Constantin zeigt sich darüber nicht überrascht: «Wir haben oft mit Rici gesprochen. Aber ich habe gespürt, dass es nicht einfach werden würde», sagte der Sion-Boss gegenüber Blick.

Rodriguez spielt seit August 2024 bei Betis und erzielte in 35 Partien zwei Assists. Beim ersten Spiel der aktuellen Saison gegen Elche (1:1) stand der Verteidiger 90 Minuten auf dem Platz, gegen Alaves (1:0) kam er 19 Minuten zum Einsatz.

Wie Blue weiter berichtet, sollen auch der FC Zürich, Rodriguez’ Stammklub, sowie zwei Klubs aus Frankreich und Deutschland am Nati-Star interessiert gewesen sein.

