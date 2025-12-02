DE
Einst in Mailand verschollen
Basel trauert um FCB-Fan Rolf Bantle (†81)

Von 2004 bis 2011 war Rolf Bantle verschollen. Er ging nach einem FCB-Spiel in Mailand verloren und lebte dort auf der Strasse. Zehn Jahre nach seiner Rückkehr ist er nun in Basel verstorben.
Publiziert: 10:51 Uhr
Rolf Bantle, der einst verschollene FCB-Fan, ist verstorben. (Bild von 2015)
Darum gehts

  • FCB-Fan Rolf Bantle ist mit 81 Jahren verstorben
  • Bantle verschwand elf Jahre lang in Mailand nach einem Champions-League-Spiel
  • 2015 kehrte er in die Schweiz zurück und lebte in Basel
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Der einst über zehn Jahre verschollene FCB-Fan Rolf Bantle ist am 21. November im Alter von 81 Jahren verstorben, wie die «bz» berichtet.

2004 reiste der Basler mit anderen Insassen seines Wohn- und Werkheims nach Mailand zum Champions-League-Qualispiel gegen Inter. Von einer Toilettenpause fand er damals nicht zurück zu seiner Reisegruppe. Elf Jahre wohnte er in der norditalienischen Metropole auf der Strasse, in der Schweiz fehlte von ihm jede Spur.

2015 wurde er wieder gefunden. Weil er sich den Oberschenkel gebrochen hatte und in Italien nicht versichert war, wurde er zurück in die Schweiz gebracht. Fortan lebte er in einem Pflege- und Alterszentrum in Basel.

Gut zehn Jahre später hat er seine Heimatstadt ein zweites Mal verlassen – dieses Mal für immer. 

