Lausanne wehrt sich gegen Diakité-Sperre

Wie lange Lausanne-Trainer Peter Zeidler auf den gesperrten Gaoussou Diakité verzichten muss, wird erst klar, wenn die Einsprache der Waadtländer behandelt worden ist.

Désirée Grundbacher zeigt Lausannes Gaoussou Diakité die Rote Karte. Foto: keystone-sda.ch

Gaoussou Diakité ist nach seiner Tätlichkeit im Match gegen St. Gallen (1:2) mit drei Spielsperren belegt worden. Etwas, das Lausanne-Sport nicht tatenlos hinnehmen will. Die Waadtländer erheben gegen dieses Strafmass Einsprache.

Nach der Nati-Pause tritt Lausanne am 14. September auswärts bei den Grasshoppers an. Diese Partie wird der Offensivakteur aus Mali so oder so verpassen, da bei einer Rote Karte die erste Spielsperre stets automatisch erfolgt.

