Der FC Basel emfängt am Sonntag vor einer grossen Kulisse Luzern (16.30 Uhr). Trainer Magnin spricht von ein paar Prozent, die er noch herauskitzeln will.

1/5 Shaqiri, Schmid und Rüegg haben in Freiburg gekämpft – und verloren. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts FCB spielt gegen Luzern, Tsunemoto verletzt, Magnin sucht Ersatz

Shaqiri führt ligeweit bei den Flanken, 19 erfolgreich nach 6 Runden

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Gross Zeit, die Auftaktpleite in der Europa League gegen Freiburg zu verdauen, bleibt dem FCB nicht. Am Sonntag wartet zu Hause Luzern, bevor am Donnerstag Stuttgart im Joggeli gastiert. Immerhin hat die Partie im Badnerland bis auf Keigo Tsunemoto keine weiteren Opfer gefordert. Wobei Ludovic Magnin nur bedingt froh darüber ist, dass sich keine weiteren Spieler mit kleinen Wehwehchen herumschlagen. «Ist das ein gutes Zeichen? Ich habe es lieber, wenn nach einem Spiel fünf, sechs Spieler mit Eisbeuteln herumlaufen», sagt Magnin. Aktuell fehle es seiner Mannschaft in solchen Topspielen an ein paar Prozent der nötigen Intensität.

Die grosse Frage

Wer ersetzt Keigo Tsunemoto? Aufgrund einer Oberschenkelverletzung, die er sich gegen Freiburg zugezogen hat, wird der formstarke Japaner dem FCB mehrere Wochen fehlen. «Über die Frage habe ich seit der 60. Minute gegen Freiburg nachgedacht», sagt Ludovic Magnin. Kevin Rüegg wäre ein Kandidat, der nach einer Verletzung in den vergangenen Wochen in der U21 regelmässig Spielpraxis gesammelt hat und auch gegen Freiburg zu einem Kurzeinsatz gekommen ist. «Ich habe aber noch ein, zwei andere Optionen, die etwas defensiver ausfallen. Aber wir spielen ja zu Hause. Von dem her habe ich ja schon verraten, was passieren wird», so Magnin.

Gesagt ist gesagt

«Das ist genau der Moment, in dem wir nicht zu viel vom Gegner, sondern mehr von uns erwarten müssen», sagt Magnin zum Spiel gegen den FCL. Der erste Spagat zwischen den Spielen gegen Kopenhagen und Sion sei seinem Team gut gelungen, das gelte es nun zu wiederholen. «Ich froh, dass wir jetzt eine Breite im Kader haben, die mir sehr viele Alternativen gibt», so der FCB-Trainer.

Mögliche Aufstellung

Salvi; Rüegg, Barisic, Vouilloz, Schmid; Metinho, Leroy; Salah, Shaqiri, Otele; Broschinski.

Wer fehlt?

Keigo Tsunemoto gesellt sich zu den langzeitverletzten Bénie Traoré und Finn van Breemen. Beim Ivorer sei man aber auf gutem Weg, merkt Magnin an. Fraglich sind Marwin Hitz und Koba Koindredi. Bei beiden geht die Tendenz gegen einen Einsatz am Sonntag.

Neben dem Platz

27’000 Tickets hat der FCB Stand Freitagmittag für die Partie gegen Luzern abgesetzt. Mitverantwortlich für die ansehnlichen Zahlen ist der «Kids Day». Für Kinder zwischen sechs und 16 Jahren ist ein Ticket im Sektor G für bereits fünf Franken erhältlich. Zudem berechtigen sämtliche Tickets zum Gratiseintritt für die AWSL-Partie zwischen Basel und Luzern am Samstag (18 Uhr) im Leichtathletikstadion St. Jakob.

Hast du gewusst, dass ...

... der FCB in der Super League die letzten sieben Heimspiele alle gewonnen hat? Zuletzt gab es eine ähnliche Serie im März 2017. Damals waren es acht in Folge.

Aufgepasst auf

Die Flanken von Xherdan Shaqiri. Seine Genauigkeit ist ligaweiter Spitzenwert. 19 sind in den ersten sechs Runden angekommen. Andere haben schon viel mehr Flanken geschlagen, zum Beispiel Servettes Njoh. Aber viel weniger waren erfolgreich.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:

Hitz 4,5

Schmid, Shaqiri beide 4,2

Metinho 4,0

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic.

Der Gegner

Zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt hat Luzern bereits eine Kaufoption gezogen. Die Hintergründe gibts im FCL-Inside, das hier erscheint.

7 Spieltag

Sa., Lugano – GC, 18 Uhr

Sa., Servette – Winterthur, 18 Uhr

Sa., FCZ – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., YB – Thun, 14 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr

