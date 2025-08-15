DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Ikonischste Shaq-Momente vor dem Blick-Mikrofon
Ein Jahr seit FCB-Rückkehr
Die besten Shaq-Momente vor dem Blick-Mikrofon
Am Samstag jährt sich die Rückkehr von Xherdan Shaqiri zum FC Basel. Grund genug auf die besten Shaq-Momente vor laufender Kamera zu blicken.
Publiziert: vor 12 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Alles zur Super League
1:17
Nach Seuchenjahr wieder zurück
Janko über Remis: «Für unsere Ansprüche zu wenig»
3:14
Kololli über Kronig-Szene
«Verstehe nicht, wie man da Rot geben kann»
2:20
Auch im FCSG-Quiz brilliert er
Warum «Sali» das erste Schweizerdeutsche Wort von Gaal ist
2:21
«Reihenfolge war falsch»
Schiri-Experte Meier reagiert mit Unverständnis auf VAR-Flop
0:46
Schmid erklärt Rot-Szene
«Ich wollte, dass er Shaq in Ruhe lässt»
In diesem Artikel erwähnt
Super League
FC Basel
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen