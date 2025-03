Seit es kalt ist, trägt der Trainer des FC Basel einen auffälligen Schal. Es ist ein Geschenk, das ihn auch von innen her warm hält.

1/6 Bringt offenbar Glück: Seit Fabio Celestini den Schal geschenkt bekommen hat, geht es mit seinem FCB aufwärts. Foto: TOTO MARTI

Auf einen Blick Fabio Celestini trägt einen besonderen Schal in FCB-Farben

Der Schal ist ein Geschenk der Muttenzerkurve und hat emotionale Bedeutung

Celestini erhielt den Schal nach einer 1,5-stündigen Diskussion mit Fans Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Florian Raz Reporter Fussball

Seit die Temperaturen im Spätherbst gesunken sind, ist er da. In Rot und Blau legt er sich um den Hals von Fabio Celestini (49). Der Trainer des FC Basel trägt an den Spielen einen auffälligen Schal in den Klubfarben. Jetzt verrät der 49-Jährige: Das gute Stück wärmt ihn nicht nur von aussen – sondern auch von innen. Und es ist kein Kauf aus dem Fanshop.

Der Schal ist ein Geschenk der Muttenzerkurve. In der Reihe «verzell emol» diskutieren Vertreterinnen und Vertreter des Klubs regelmässig im Saal 12 der organisierten Basler Fans. «Nachdem wir rund eineinhalb Stunden miteinander geredet haben, wurde mir dieser Schal geschenkt», erzählt Celestini.

Das Präsent trifft den gebürtigen Lausanner mitten ins Herz. «Sie hätten mir auch eine Flasche Wein schenken können», sagt er, «aber sie haben sich für diesen Schal entschieden.» Für ihn eine ganz besondere Geste: «Das ist nicht einfach ein Schal für mich. Für mich ist das wichtig. Weil die Kurve immer da ist. Auch wenn ich weggehe – sie bleibt bestehen.»

Auch darum steht für Fabio Celestini fest: «Diesen Schal werde ich tragen.» So die Temperaturen denn nicht zu hoch sind. «Aber», sagt Celestini mit einem Lachen, «zum Glück haben wir in der Schweiz ja viele Gelegenheiten, uns warm anzuziehen.»

4:15 Celestini lobt Mentalität: «Diese Mannschaft hält so gut zusammen»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos