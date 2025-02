Nach über 14 Jahren beendet Taulant Xhaka (33) im Sommer seine Profikarriere. Was das Basler Urgestein bis dahin noch erreichen will. Und was er danach gerne machen möchte.

Auf einen Blick Taulant Xhaka beendet seine Karriere beim FC Basel nach 22 Jahren

Xhaka traf die Entscheidung selbst und fühlt sich nun 20 Kilo leichter

Mit 406 Spielen ist er der am drittmeisten eingesetzte Spieler in Rotblau

Emotionen und Taulant Xhaka (33) – das gehörte in Basel seit 2011 unzertrennlich zusammen. Doch so wie am Donnerstagnachmittag, als der Aggressivleader zum ersten Mal über seinen Rücktritt spricht, hat man ihn in den 406 Spielen für den FCB nur ganz selten gesehen.«Vor allem der gestrige Tag war sehr emotional für mich», erzählt Xhaka mit feuchten Augen und ruhiger Stimme. Am Mittwochmorgen habe er dem Team seinen Entscheid mitgeteilt, anschliessend habe Sportchef Daniel Stucki (43) eine kurze Ansprache gehalten. «Das hat mich sehr berührt. Es sind auch Tränen geflossen», so Xhaka.

Nach 22 Jahren – über 14 davon in der 1. Mannschaft – endet für das Urgestein das Kapitel FC Basel. Mit Fabian Frei (543) und Valentin Stocker (416) haben nur zwei Spieler mehr Einsätze in Rotblau auf dem Buckel. Dass nun trotz eines noch bis 2027 gültigen Vertrags bereits vorzeitig Schluss ist, habe er gemeinsam mit seiner Familie entschieden, sagt Xhaka. Seine sportliche Rolle, die in dieser Saison noch einmal kleiner geworden ist, habe aber nicht zum Rücktritt beigetragen. «Meine Einsatzzeiten sind kein Grund gewesen. Ich habe mich schon länger damit auseinandergesetzt. Aktuell läuft es dem Klub, die Euphorie ist zurück. Darum ist jetzt der richtige Moment gekommen, um aufzuhören», so Xhaka.

Instagram-Wirbel ist Geschichte

Darum sei er vor zwei, drei Wochen von sich aus auf Sportchef Stucki zugegangen. «Das war eher unerwartet», sagt dieser. «Aber es macht die Situation natürlich auch für uns einfacher, dass er proaktiv auf uns zugekommen ist.» Beide betonen, dass man in den vergangenen Monaten immer wieder sehr ehrliche und transparente Gespräche miteinander geführt habe. Etwas, das in der Vergangenheit nicht immer der Fall schien. Noch im März 2024 hatte sich Xhaka auf Instagram ordentlich Luft verschafft und liess in einer kryptischen Botschaft durchblicken, dass er sich aus dem Klub gedrängt fühle.

Das sei heute aber nicht mehr der Fall, versichert Xhaka. «Ich habe überhaupt keinen Druck von Vereinsseite verspürt. Mir war es einfach immer wichtig, dass ich selber entscheiden kann, wann fertig ist», so der Mittelfeldspieler. Gleichzeitig sei mit der Ankündigung seines Rücktritts aber dennoch eine grosse Last von ihm gefallen. Xhaka: «Ich fühle mich 20 Kilo leichter.»

Xhaka will Abstand vom Fussball

Was nach der Profikarriere kommen soll, lässt Xhaka offen. Derzeit schliesst er seine Trainerausbildung ab. Bereits im Sommer beim FCB einen Job anzutreten, komme für ihn aber nicht in Frage. «Dani hat mir schon mehrfach Anschlusslösungen angeboten, aber ich möchte zuerst einmal etwas Abstand von Fussball gewinnen und die Zeit mit meiner Familie geniessen», so Xhaka. «Die Tür bleibt aber offen», verspricht Stucki.

Offen bleibt auch, wie oft Xhaka noch für den FCB auf dem Platz stehen wird. Nach mehreren krankheitsbedingten Ausfällen ist der Mittelfeldspieler inzwischen wieder fit. Auf seinen ersten Einsatz in diesem Kalenderjahr wartet er aber noch. Geht es nach Xhaka, sollen aber mindestens im allerletzten Saisonspiel noch einmal ein paar Spielminuten dazukommen. Es ist aber nicht der einzige Wunsch des Publikumslieblings: «Ich will in dieser Saison noch einmal Meister und Cupsieger werden!» Ein emotionaler Abschied ist im Fall von Xhaka aber auch ohne eine Titelfeier auf dem Barfüsserplatz garantiert.

