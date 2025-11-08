DE
Die Thun-Noten gegen Servette
Der Spielmacher überragt – die Offensive bleibt wirkungslos

Der FC Thun verlängert beim 1:0 in Genf seine Siegesserie. Der einzige Torschütze sticht dabei nicht nur wegen seines Treffers heraus. Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Thuner.
Publiziert: 08.11.2025 um 23:10 Uhr
Thun setzt seine Siegesserie dank Leonardo Bertone (m.) fort!
Foto: keystone-sda.ch
GM_BlickPortraits_05.jpg
Tim GuilleminRedaktor Sport

Was für ein Spiel von Leonardo Bertone! Der Spielmacher ist überall und erzielt in der 90. Minute mit einem herrlichen Schuss den Siegestreffer. Gute Leistung der Innenverteidigung, die sehr solide spielt. Jan Bamert und Marco Bürki sind beeindruckend. Guter Einsatz in der zweiten Halbzeit von Nils Reichmuth und Genis Montolio. Zwei starke Männer verpassen ihr Spiel: Christopher Ibayi und Kastriot Imeri.

Wechsel: Reichmuth (4, 46. für Käit), Montolio (4, 66. für Heule). – Labeau (72. für Roth), Rupp (72. für Ibayi), Fehr (88. für Imeri) – alle zu kurz für eine Bewertung.

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Bradley Mazikou, der als rechter Aussenverteidiger agiert, ist der beste Genfer Spieler. Er verteidigt gut gegen Kastriot Imeri. Die Innenverteidigung ist solide und Alexis Antunes versucht, Tempo zu machen. Aber in der Offensive ist Servette viel zu zaghaft.

Wechsel: Morandi (74. für Antunes), Mraz (92. für Stevanovic), Guillemenot (92. für Cognat) – alle zu kurz für eine Bewertung.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
12
7
22
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
-1
19
5
FC Sion
FC Sion
12
3
18
6
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
7
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
8
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
4
15
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
