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Die Stimmen zum Spiel
«Fehler wurden gnadenlos bestraft»

Marco Burch, Nils Reichmuth, Niklas Steffen und Gian-Luca Privitelli sprechen nach der Thuner Niederlage gegen Servette über das Spiel und blicken bereits aufs Wochenende.
Publiziert: 22:34 Uhr
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Die Highlights des 4. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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