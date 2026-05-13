Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
36
33
74
2
FC St. Gallen
36
23
66
3
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
36
23
61
5
FC Basel
36
3
56
6
BSC Young Boys
36
6
51
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
37
7
50
2
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zürich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zürich
37
-28
30
6
FC Winterthur
37
-53
23
Relegation Play-Offs
Abstieg