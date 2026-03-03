DE
Die Noten zum Remis gegen Servette
Winti-Joker haucht seinem Team neues Leben ein

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Winterthur-Spieler zum 1:1 gegen Servette.
Publiziert: vor 34 Minuten
1/11
Neun Minuten nach dem 1:0 durch Roman Buess fliegt Winterthurs Verteidiger Mirlind Kryeziu mit Rot vom Platz.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Hätten alle Winti-Spieler den Biss von Roman Buess, das Schlusslicht hätte mehr als 15 Zähler auf dem Konto. Stark, wie der 33-Jährige nach seiner Einwechslung der Mannschaft Leben einhaucht, traumhaft, wie er zur Führung trifft.

Weil Teamkollege Mirlind Kryeziu aber gegen Mraz zu heftig in den Zweikampf steigt und vom Rasen fliegt, werden die Siegeshoffnungen der Winterthurer arg gebremst.

Trotzdem darf die Rahmen-Elf auf den Leistungen der letzten beiden Spiele aufbauen. Schon gegen den FCSG hat man bei der 1:2-Niederlage unnötig Punkte verschenkt.

Hinweis:
Golliard bis 46., Kryeziu (Rot) bis 63., Sidler bis 66., Burkart bis 66., Schneider bis 78. und Kasami bis 90. Minute.
Buess ab 46., Ulrich ab 66., Smith ab 66., Jankewitz ab 78. und Cueni ab 90. Minute – Ulrich, Smith, Jankewitz und Cueni zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Noch in der letzten Saison landete Servette auf dem zweiten Platz, nun sind die Genfer in grosser Gefahr. Bloss drei Verlustpunkte beträgt der Vorsprung auf den Barrage-Platz, spielt die Elf von Jocelyn Gourvennec so wie gegen Winti, dann kommen die Grasshoppers noch einmal ran.

Selbst mit einem Mann mehr fällt der Equipe nicht viel ein. Wer gegen die Schiessbude der Liga kaum Chancen hat, muss sich ernsthafte Gedanken machen. Schlechtester Mann auf dem Feld ist mit Yoan Severin aber ein Verteidiger. 

Hinweis:
Severin bis 59., Guillemenot bis 59., Mendes bis 59., Njoh bis 64. und Burch bis 75. Minute.
Ishuayed ab 59., Mraz ab 59., Allix ab 59., Fomba ab 64. und Ayé ab 75. Minute – Fomba und Ayé zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
FC Lugano
27
11
46
4
FC Basel
FC Basel
27
6
43
5
FC Sion
FC Sion
27
9
41
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
27
3
39
7
FC Luzern
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
FC Zürich
27
-14
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
27
-4
30
10
Servette FC
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
27
-12
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
28
-47
15
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
