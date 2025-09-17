DE
Die Noten zum Nachholspiel der 4. Runde
Lugano-Star verspielt gute Bewertung mit einer dummen Aktion

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zu Luganos 1:1 im Nachholspiel gegen Lausanne.
Publiziert: vor 41 Minuten
1/8
Lugano verpasst im Krisengipfel gegen Lausanne den zweiten Saisonsieg.
Foto: keystone-sda.ch
GM_BlickPortraits_05.jpg
Tim GuilleminRedaktor Sport

Renato Steffen hätte für sein Spiel eine sehr gute Note verdient, macht aber mit seiner gefährlichen Aktion gegen Karlo Letica in der Nachspielzeit alles zunichte. David von Ballmoos im Tor spielt ordentlich, während Yanis Cimignani nicht genug zeigt. Ein Spiel zum Vergessen ist es auch für Ayman El Wafi, der beim Ausgleichstreffer der Lausanner einen folgenschweren Fehlpass spielt und Lekoueiry im Anschluss nicht am Torerfolg hindern kann.

Hinweise: Daniel Dos Santos bis 57., Ayman El Wafi bis 57., Yanis Cimignani bis 57., Uran Bislimi bis 81. Minute.

Hadj Mahmoud ab 57., Zachary Brault-Guillard ab 57., Mattia Bottani ab 57. Minute. Claudio Cassano ab 81. und bis 97., Ousmane Doumbia ab 97. Minute.

Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Die besten Lausanner sind Karlo Letica, der in der 63. Minute gegen Kevin Behrens und in der 85. Minute gegen Claudio Cassano zwei Glanzparaden zeigt und Beyatt Lekoueiry, der im Mittelfeld viele Zweikämpfe gewinnt und das einzige Tor für die Waadtländer erzielt. Der kroatische Torhüter wirft sich in der Nachspielzeit zudem heroisch dem herbeigrätschenden Steffen entgegen, der dafür die Rote Karte sieht. Der 18-jährige Enzo Kana-Biyik spielt in seinem ersten Spiel im Erwachsenenfussball nicht gut. Aber der von Manchester United ausgeliehene junge Spieler muss diese Spiele nutzen, um sich weiterzuentwickeln.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
