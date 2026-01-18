DE
Mambwas Einsteigen gegen Traoré bringt YB zu Fall
3:38
Highlights im Video:Mambwas Einsteigen gegen Traoré bringt YB zu Fall

Die Noten gegen YB
Lausanner überzeugen bei historischem Sieg durchs Band

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 3:1-Siegs von Lausanne gegen YB.
Publiziert: 07:26 Uhr
|
Aktualisiert: 07:31 Uhr
Kommentieren
1/8
YB verliert gegen Lausanne 1:3.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Starker Auftritt der Waadtländer, der zum ersten Sieg in Bern seit 14 Jahren führt. Angeführt werden sie vom hochseriösen Captain Custodio im defensiven Mittelfeld. In dessen Schlepptau glänzen die Innenverteidiger, wobei nur Mouanga eine 5 bekommt. Sow muss ja zur Pause raus, weil ihn Trainer Peter Zeidler als gelbrotgefährdet erachtete. Goalie Letica ist sackstark, vor allem, als er Sanches’ 23-Meter-Freistoss hervorragend pariert und gegen Virginius rettet, der alleine auf ihn zulief. Vorne ist Seydou Traoré stark, der erstmals von Beginn weg spielen durfte. Und Malis Nationalspieler Diakité, der den zweiten Assist zum 1:0 gibt und den Penalty zum 2:1 sicher verwertet. Ungenügend: keiner.

Hinweis: Okoh (ab 46. für Sow) – Ajdini (ab 70. für Butler-Oyedeji), Janneh (ab 70. für Traoré), N'Diaye (ab 77. für Diakité), Bah Mendes (ab 94. für Mollet), alle zu kurz für eine Bewertung.  

Und so haben die YB-Spieler abgeschnitten

Mensch, YB! Da nimmt man sich so viel vor. Und dann ist man innerhalb weniger Minuten im gleichen Fahrwasser wie im bitteren Dezember 2025. Das schlägt sich auch in den Noten nieder. Genügend sind einzig der untadelige Goalie Keller, Fassnacht für seinen Geniestreich beim 1:1, Bedia, der dieses Tor blitzsauber macht, und Edimilson Fernandes, der in der besseren zweiten YB-Halbzeit aufzeigt, wie wichtig seine Rückkehr noch werden wird für die Berner. Der Rest? Ungenügend. Besonders ungenügend, und damit eine 2 bekommend: Die Innenverteidiger Wüthrich und Benito, die am Ursprung der beiden ersten Gästetore stehen. Dann Mambwa für sein unentschuldbares Einsteigen gegen Traoré. Und Sanches, der so viel mehr kann, als er bisher und ganz speziell gegen seinen Ex-Klub gezeigt hat.

Hinweis: Fernandes (ab 46. für Gigovic) – Virginius (ab 67. für Monteiro), Cordova (ab 67. für Fassnacht), Pech (ab 78. für Bedia), Males (ab 78. für Sanches), alle zu kurz für eine Bewertung.  

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
FC Sion
FC Sion
19
6
30
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
9
FC Luzern
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
