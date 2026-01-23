Ist der Job von FCB-Coach Ludovic Magnin noch zu retten?

Der FC Basel verliert nach einer desaströsen ersten Halbzeit in Salzburg mit 1:3. Für Coach Magnin wird die Luft langsam dünner.

Mit der 1:3-Niederlage in Salzburg droht der FC Basel ein erstes Saisonziel zu verpassen – schliesslich ist das Erreichen der K.o.-Phase in der Europa League jetzt nur noch theoretisch möglich. In der Super League beträgt der Rückstand auf Leader Thun nach dem ernüchternden 1:1 gegen Sion ebenfalls schon zehn Punkte. So stellt sich vor dem Duell mit dem FC Zürich am Sonntag die Frage: Ist Magnin als Trainer des FC Basel noch zu retten? Sag uns Deine Meinung!

