DE
FR
Abonnieren

Deine Meinung ist gefragt
Ist der Job von FCB-Coach Ludovic Magnin noch zu retten?

Der FC Basel verliert nach einer desaströsen ersten Halbzeit in Salzburg mit 1:3. Für Coach Magnin wird die Luft langsam dünner.
Publiziert: vor 45 Minuten
Kommentieren
Gehen langsam die Argumente aus: FCB-Coach Ludovic Magnin.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Mit der 1:3-Niederlage in Salzburg droht der FC Basel ein erstes Saisonziel zu verpassen – schliesslich ist das Erreichen der K.o.-Phase in der Europa League jetzt nur noch theoretisch möglich. In der Super League beträgt der Rückstand auf Leader Thun nach dem ernüchternden 1:1 gegen Sion ebenfalls schon zehn Punkte. So stellt sich vor dem Duell mit dem FC Zürich am Sonntag die Frage: Ist Magnin als Trainer des FC Basel noch zu retten? Sag uns Deine Meinung!

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
20
18
43
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
FC Sion
20
6
31
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
20
-11
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel