Ist der Job von FCB-Coach Ludovic Magnin noch zu retten?

Blick Sportdesk
Mit der 1:3-Niederlage in Salzburg droht der FC Basel ein erstes Saisonziel zu verpassen – schliesslich ist das Erreichen der K.o.-Phase in der Europa League jetzt nur noch theoretisch möglich. In der Super League beträgt der Rückstand auf Leader Thun nach dem ernüchternden 1:1 gegen Sion ebenfalls schon zehn Punkte. So stellt sich vor dem Duell mit dem FC Zürich am Sonntag die Frage: Ist Magnin als Trainer des FC Basel noch zu retten? Sag uns Deine Meinung!
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
20
18
43
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
20
6
31
6
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
20
-11
17
12
FC Winterthur
19
-29
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde