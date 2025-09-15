DE
Defensiver Mittelfeldspieler
Asani wechselt von Thun nach Biel

Enis Asani wechselt vom Berner Oberland ins Berner Seeland. Der 21-Jährige heuert bei Biel an – auf Leihbasis.
Publiziert: vor 10 Minuten
In der Challenge League durfte Enis Asani (21) einige Male für die erste Mannschaft des FC Thun ran – in der Super League wartet er noch auf einen Einsatz.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Enis Asani (21) wird bis Ende Saison das Trikot von Biel tragen, wie der Klub aus der drittklassigen Promotion League vermeldet. Der defensive Mittelfeldspieler steht beim FC Thun unter Vertrag und wechselt nun auf Leihbasis zu den Seeländern.

Bereits in der vergangenen Saison ist Asani ausgeliehen worden: Die Rückrunde verbrachte der schweizerisch-albanische Doppelbürger beim kosovarischen Erstligisten SC Gjilani, wo er aber nur zu einem Einsatz kam. Davor brachte er es in der Challenge League auf insgesamt elf Einsätze für die Berner Oberländer, spielte aber vor allem in deren U21 (1. Liga Classic) – ein Einsatz in der Super League blieb ihm bislang verwehrt.

