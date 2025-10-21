Der FC Luzern vermeldet nach sechs Verlustjahren einen Gewinn von 0,6 Millionen Franken für das Geschäftsjahr 2024/2025. Interims-Präsident Josef Bieri bezeichnet dies als finanziellen Wendepunkt in der Klubgeschichte.

Sechs Jahre lang war es traurige Routine: Jahr für Jahr schrieb der FC Luzern rote Zahlen. Der Klub kämpfte nicht nur mit dem zermürbenden Aktionärsstreit mit Bernhard Alpstaeg, sondern auch mit einem massiven strukturellen Defizit.

Nun ist es ihm aber gelungen, den Negativtrend zu stoppen. Am Dienstag verkündet der FCL für das Geschäftsjahr 2024/2025 einen Gewinn in Höhe von 0,6 Millionen Franken.

«Dieses Ergebnis stellt einen finanziellen Wendepunkt in unserer Geschichte dar», betont ein stolzer Noch-Präsident Josef Bieri. Und damit liegt er ganz bestimmt nicht falsch. Einerseits, weil es das zweitbeste Resultat seit dem Stadionbezug im Jahr 2011 darstellt. Andererseits zeigt es, dass die Investitionen in den Nachwuchs nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich beginnen, Früchte zu tragen.

Die Gründe hinter dem Gewinn

«Es brauchte in den letzten Jahren viel Sitzleder und Geduld, um diesen Weg konsequent zu verfolgen und gegen aussen zu verteidigen», sagt Bieri. Die hohen Transfereinnahmen – etwa durch den Abgang von Luca Jaquez (rund 6 Mio. Fr.) – seien dabei nicht einmal der Hauptgrund für den Gewinn. Besonders stolz ist der Klub deshalb auf seine operativen Fortschritte.

Der FCL konnte gleich an mehreren Fronten zulegen: mehr Einnahmen an Spieltagen (+0,7 Mio. Fr.), starkes Wachstum im Merchandising (+0,3 Mio. Fr.) und weitere Einnahmen von 1,6 Millionen Franken durch Aktienverkäufe an die FCL AG solidarisch – eine Gesellschaft aus dem Umfeld von Fans und Förderern, die Kapital bereitstellt, um den Klub auf stabile Beine zu stellen. Gleichzeitig drückte der FCL seine Kosten (1,6 Mio. Fr.) mit einer verschlankten Geschäftsleitung und der Fusion der FC Luzern-Innerschweiz AG mit der Swissporarena Events AG.

Verwaltungsrat ist optimistisch

Mit dem kleinen Gewinn kann der FC Luzern etwas Luft schnappen. Mehr aber auch nicht. Denn das strukturelle Defizit ist damit noch lange nicht ausradiert. Noch beträgt es 7,5 Millionen Franken. Ein riesiger Betrag. Trotzdem sehen sich die Luzerner auf dem richtigen Weg, um sich langfristig unabhängiger zu machen und selbsttragend zu sein.

Und noch etwas sorgt im Verwaltungsrat für Optimismus: eine buchhalterische Änderung, die das Gremium als «echten Gamechanger» bezeichnet. Neu werden die Sommertransfers nicht mehr rückwirkend, sondern im laufenden Geschäftsjahr verbucht. Das war bislang anders. Bis vor einem Jahr flossen diese Einnahmen oder Ausgaben noch ins alte Geschäftsjahr, was die Bilanz entsprechend verzerrte.

Nächstes Jahr wieder einen Gewinn?

Künftig sollen die Geschäftszahlen noch präziser spiegeln, was im jeweiligen Jahr tatsächlich passiert ist. Das schafft Klarheit und Planungssicherheit. Der FCL weiss nun schon früh im Geschäftsjahr, mit welchen Einnahmen er rechnen kann. Das erleichtert nicht nur die Budgetplanung, sondern gibt auch bei Investitionen mehr Handlungsspielraum.

Konkret heisst das: Die Transfererlöse aus den Verkäufen von Sascha Britschgi, Thibault Klidje und Jakub Kadak tauchen im aktuellen Abschluss noch gar nicht auf. Sie werden erst im nächsten Geschäftsjahr verbucht. Die Aussichten? Gut. Schon jetzt deutet deshalb vieles darauf hin, dass der FCL 2025/26 erneut schwarze Zahlen schreiben kann.