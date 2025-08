1/5 Die Nordkurve im Stade de Genève: Hier dürfen nicht mehr alle Gruppierungen rein. Foto: keystone-sda.ch

Servette legt sich zum Saisonstart selber Steine in den Weg. Die Genfer verpassen den Millionen-Jackpot in der Champions-League-Quali wegen eines Goalie-Patzers, eines Platzverweises und eines Abwehr-Bocks gegen Pilsen (Tsch). Dabei lag am Mittwoch der Coup gegen den letztjährigen Europa-League-Achtelfinalisten und eine sichere Europa-League-Teilnahme mehrmals in der Luft. Und vier Tage davor führte eine Rote Karte in der 8. Minute zur Auftaktniederlage in Bern (1:3). Immerhin hat Servette die Möglichkeit, alles noch zurechtzubügeln. Die Chance auf die Europa League oder Conference League ist weiterhin da, und bei einem Heimsieg gegen St. Gallen am Samstag sähe die Welt zum Saisonstart wieder rosiger aus.

Die grosse Frage

Kommt Servette diesmal ohne Platzverweis durch? Im Auftaktspiel gegen YB leistete Bradley Mazikou der Mannschaft einen Bärendienst, am Mittwoch gegen Pilsen war es Yoan Severin (Gelb-Rot in der 69. Minute, drei Minuten nach der Roten Karte für den Gegner).

«Wir versuchen, nun ein anderes Gesicht zu zeigen. Ein bestimmteres Gesicht, von der ersten bis zur letzten Minute, um die Meisterschaft mit einem positiven Resultat zu lancieren.» – Captain Steve Rouiller (35).

Frick; Srdanovic, Bronn, Severin, Magnin; Fomba, Cognat; Stevanovic, Morandi, Antunes; Mraz.

Rouiller (wird er erneut geschont?), Njoh (Neuzugang, fraglich), Mazikou (gesperrt), Douline (verletzt).

Krach in der Kurve! Auf der Nordtribüne lebten die beiden Servette-Fangruppen «Section Grenat» und «Les Plus Malins» unter einem Dach, nun ist zwischen ihnen ein Streit eskaliert. Am letzten Samstag ist es vor dem Einsteigen in den Extrazug nach Bern zu einer Rauferei gekommen. Erstere Fangruppe hat nun beschlossen, Zweitere künftig von der Kurve und Sonderzügen zu verbannen.

Der Platzverweis gegen Mazikou in Bern (8.) war die früheste Rote Karte für Servette in der Super League seit der Ligareform 2003.

Weil Mazikou gesperrt ist, steht die Chance gut, dass Théo Magnin für ihn auf links rückt und Rechtsverteidiger Loun Srdanovic (18) zum Startelf-Debüt bei Servette kommt. Der U19-Nationalspieler kam vor einer Woche in Bern wegen taktischen Umstellungen nach der Roten Karte bereits nach 20 Minuten und zeigte sehr gute Ansätze.

Luca Cibelli.

Bei St. Gallen stellt sich nach dem Ausrufezeichen gegen Basel (2:1) weiterhin die Frage, wie es Stammgoalie Lawrence Ati Zigi geht – der Ghanaer fehlt auch gegen Servette verletzt. Hier erscheint das FCSG-Inside.

Sa., Winterthur – YB, 18 Uhr

Sa., Servette – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., Basel – GC, 20.30 Uhr

So., Thun – Lausanne, 14 Uhr

So., Luzern – FCZ, 16.30 Uhr

So., Sion – Lugano, 16.30 Uhr