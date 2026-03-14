Beim Heimspiel gegen Winterthur steht der «Chender-Tag» im Zentrum. Trainer Mario Frick erinnert sich dabei an seinen ersten Stadionbesuch – ein Erlebnis, das ihn bis heute prägt. Das FCL-Inside.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

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Für Trainer Mario Frick (51) dreht sich in den kommenden Wochen auch viel um seine eigene Zukunft – sein Vertrag läuft im Sommer aus. Vor dem Spiel gegen Winterthur möchte der Liechtensteiner jedoch keine grossen Worte darüber verlieren: «Der ganze Fokus liegt darauf, die Saison zu retten.» Dass er den FCL erfolgreich durch die Krise geführt hat, dürfte jedoch auch bei einigen ausländischen Klubs nicht unbemerkt geblieben sein.

Die grosse Frage

Darf Andrej Vasovic (18) erneut von Beginn an ran? Gegen Lugano avancierte der Teenager zur Schlüsselperson: In seinem ersten Startelfeinsatz traf er gleich. Ob er auch gegen Winterthur von Anfang an spielt? «Es ist gut möglich», so Frick.

Gesagt ist gesagt

«Ich kann mich noch an meinen ersten Stadionbesuch als Kind erinnern. Das macht etwas mit dir und ist ein riesiges Erlebnis», so spricht Frick über den anstehenden «Chender-Tag» in Luzern. Beim Heimspiel gegen den FC Winterthur profitieren alle Kinder von einem speziellen Ticketangebot: Kinder im Alter von 6 bis unter 16 Jahren zahlen in allen Stadionsektoren nur 5 Franken. Davon ist Frick begeistert. Sein erster Stadionbesuch war übrigens im fernen 1982. Damals im Olympiastadion von München.

Mögliche Aufstellung

Loretz; Dorn, Knezevic, Freimann, Fernandes; Abe, Owusu, Ferreira, Di Giusto; Kabwit, Villiger.

Wer fehlt?

Bajrami (gesperrt), Spadanuda, Von Moos, Zimmermann (verletzt).

Wer fehlt

«Ende Saison schaue ich, wie es weitergeht», sagt Luzern-Verteidiger Bung Meng Freimann im Interview mit der «Luzerner Zeitung». Nach einem durchzogenen Saisonstart hat sich der 21-Jährige seinen Stammplatz in der Innenverteidigung zurückerobert. Kein Wunder, dass das Interesse aus dem Ausland wächst – Trainer Frick bezeichnete ihn bereits als das grösste Innenverteidiger-Talent der Schweiz. Wie lange Freimann also noch in der Super League zu sehen sein wird, bleibt offen. Den Worten des Spielers zufolge könnte es bereits in diesem Sommer zu einem Abschied kommen.

Hast du gewusst, dass...

... Luzern in dieser Saison noch kein Spiel gegen Winterthur gewonnen hat? Bisher gab es ein Remis und eine Niederlage. Ganz anders sah es noch im Vorjahr aus: Da gewann Blau-Weiss alle drei Direktduelle.

Aufgepasst auf

Matteo Di Giusto. Der Zauberfuss steht bereits bei 21 Skorerpunkten. Ob er diesen Wert gegen seinen Ex-Klub weiter ausbaut, bleibt abzuwarten – bislang hat er gegen seine alten Mannschaftskameraden weder getroffen noch vorbereitet. Dennoch rückt der Wert aus seiner Zeit beim FC Winterthur (2022–2025) in greifbare Nähe: In 108 Super-League-Spielen für die Eulachstädter sammelte er insgesamt 30 Torbeteiligungen (20 Tore, 10 Assists).

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 29 Runden:

Vasovic 5,0 (bisher erst eine Bewertung) Di Giusto 4,3 Kabwit 4,2

Hier gehts zu allen Luzerner Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

Winterthur-Coach Rahmen trauert Zauberfuss Di Giusto nach – nur einer toppt diesen in der Liga. Hier erscheint das Winti-Inside.

30 Runde

Sa., Thun – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Sion, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr

So., Lausanne – YB, 14 Uhr

So., Basel – Servette, 16.30 Uhr

So., Luzern – Winterthur, 16.30 Uhr