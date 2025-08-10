Gelingt Lugano am Sonntag beim Heimspiel gegen Basel (16.30 Uhr) der Befreiungsschlag? Die Worte von Trainer Croci-Torti lassen aufhorchen. Das Lugano-Inside.

1/5 Dinge haben sich nicht so entwickelt, wie gedacht bei Albian Hajdari. Foto: BENJAMIN SOLAND

Darum gehts Lugano in der Krise: Trainer Croci-Torti unter Druck

Albian Hajdari steht überraschend wieder im Kader

Die News der Woche

Eigentlich war geplant, dass Albian Hajdari (22) den Klub in diesem Sommer verlässt. Und just zum Saisonstart sah es wirklich danach aus, als ob sich ein Transfer konkretisieren würde. Deshalb wurde er fortan auch geschont und stand seither nicht mehr im Kader. Inzwischen ist fast Mitte August und der Innenverteidiger ist immer noch da. Und seit Donnerstag auch völlig überraschend wieder Teil der Mannschaft. Gegen Celje sass er zunächst auf der Bank, um dann den verletzten Mattia Zanotti zu ersetzen. «Ich hatte ein Gespräch mit der Klubführung. Da haben sie mir mitgeteilt, dass es auf dem Transfermarkt nicht wie gewünscht zu- und hergegangen ist. Deshalb stand er für das Spiel zur Verfügung. Und ich habe es aufgrund der langen Verletztenliste bevorzugt, ihn mitzunehmen», erklärt Trainer Mattia Croci-Torti (43). Gut möglich, dass Hajdari auch am Sonntag gegen Basel im Kader steht und dann sogar von Beginn weg spielen wird.

Die grosse Frage

Gibt es einen Befreiungsschlag oder sinkt Lugano noch tiefer? Kaum zu glauben: Es ist Mitte August, doch im Tessin brennt es schon lichterloh, als wären wir im Winter oder bereits Ende Saison. Die Bilanz zum Saisonstart: Ein Torlos-Remis und dann vier Niederlagen in Serie. Mit einem Torverhältnis von 1:12. Und nun kommt ausgerechnet der FC Basel. Es kann der dringend benötigte Befreiungsschlag erfolgen, oder die Position von Trainer Croci-Torti wird noch unsicherer.

Gesagt ist gesagt

«Ich bin der Letzte, der dieses wackelnde Boot verlässt», sagt Croci-Torti nach der 0:5-Klatsche gegen Celje. Dabei macht er allerdings einen ziemlich geknickten Eindruck. Sein Blick ist leer. Der Trainer scheint zunehmend ratlos, da alles Mögliche gegen ihn und das Team läuft. Ans Aufgeben denkt er trotzdem nicht. «Ich muss meinen Job erledigen, indem wir Lösungen finden für am Sonntag. Das wird schwierig. Aber wir geben nicht auf.»

Mögliche Aufstellung

Croci-Torti wird für das Spiel gegen Basel wieder ordentlich durchrotieren. Allerdings gehen ihm langsam die Spieler aus. In den letzten Tagen kamen mit Zachary Brault-Guillard, Mohamed Mahmoud und Mattia Zanotti gleich drei neue Verletzte hinzu.

Saipi; Papadopoulos, Hajdari, Mai, Alioski; Grgic; Steffen, Bislimi, Dos Santos, Philström; Koutsias.

Wer fehlt?

Steffen, Pihlström (beide fraglich), Brault-Guillard, Mahmoud, Zanotti, Kendouci (alle verletzt), Mina (gesperrt).

Neben dem Platz

Vor dem Europacup-Spiel gegen Celje berichtet Blick über einen Trainingszoff zwischen Croci-Torti und Renato Steffen (33). Mehrere unterschiedliche Quellen bestätigen das unabhängig voneinander. Der Klub allerdings bestreitet den Zwist mit Vehemenz. «Unsere Einheiten sind für alle offen. Und ich kann euch versichern, dass niemand, der vor zwei Tagen bei uns war, einen Streit zwischen Renato und mir sah», betont der Trainer. Auch Goalie Amir Saipi will nichts davon mitgekriegt haben. «Das stimmt nicht, was geschrieben worden ist. Es ist normal, dass es im Team zu Diskussionen kommt. Aber eine Auseinandersetzung gab es nicht.»

Hast du gewusst, dass...

Lugano bei einer Niederlage zum ersten Mal in seiner 11. Super-League-Saison nach drei Spielen ohne Punkte dastehen würde?

Aufgepasst auf

Nati-Kandidat Albian Hajdari (22). Sollte ihn Croci-Torti tatsächlich wieder bringen (dürfen), könnte der Innenverteidiger bestimmt viel Stabilität verleihen – und dürfte gegen seinen Ex-Klub noch extra-motiviert sein.

Der Schiedsrichter

Mirel Turkes.

Der Gegner

Soll man auf Xherdan Shaqiri wieder einen Wachhund ansetzen? Mehr dazu gibts im FCB-Inside, das hier erscheint.

3 Spieltag

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Luzern – Thun, 20.30 Uhr

So., YB – Sion, 14 Uhr

So., Servette – GC, 16.30 Uhr

So., Lausanne – FCZ, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr