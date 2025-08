Lugano will am Sonntag auswärts im Wallis einen verpatzten Saisonstart korrigieren (16.30 Uhr). Doch die Probleme sind nicht nur auf dem Platz – sie liegen tiefer. Hier gehts zum Lugano-Inside zur 2. Runde.

Will Energie reinbringen, aber es passt längst nicht alles zusammen: Mattia Croci-Torti.

Darum gehts Bekommt Saipi als Nummer 1 einen Konkurrenten?

Welche klaren Worte Trainer Croci-Torti wählt

Die News der Woche

Die neue Saison ist überhaupt nicht nach dem Gusto von Lugano gestartet. Drei Spiele, noch kein Sieg. Allerdings hat man am Donnerstag gegen Cluj immerhin spielerisch zum ersten Mal überzeugen können. So sehr, dass man eigentlich das Weiterkommen in der Europa League verdient hätte. Doch weil man den dritten Gegentreffer in dieser Saison zum dritten Mal nach einem Standard kassiert hat, zwei Tore annulliert wurden und man einmal die Latte traf, stehen die Tessiner mit leeren Händen da. So wie in diesem Kalenderjahr fast schon üblich. Die folgende Statistik ist fast schon beängstigend: Nur sechsmal hat Lugano in diesem Jahr einen Vollerfolg feiern können.

Die grosse Frage

Was geschieht mit Amir Saipi (25)? Zunehmend sind sie im Tessin mit dem Keeper unzufrieden. Sicher ist: Der Klub ist auf dem Transfermarkt aktiv, um einen Goalie zu holen, da Sebastian Osigwe (31) abgewandert ist. Was für ein Profil die Bianconeri holen werden, ist noch offen. Es ist aber damit zu rechnen, dass ein Goalie kommt, der mit Saipi um die Stammposition kämpfen wird.

Gesagt ist gesagt

«Wir sind eine offene Baustelle», sagt Mattia Croci-Torti (43) nach dem verlorenen Spiel völlig unverblümt in Rumänien. Tatsächlich gibt es bei den Bianconeri noch viel zu tun. Abgangskandidaten sind nach wie vor Albian Hajdari (22) und Mattia Zanotti (22). Während Erstgenannter kurz vor dem Abgang stehen soll, harzt es beim Italiener. Und so langsam wirkt der Rechtsverteidiger ungeduldig. Hilfreich ist die Situation jedenfalls nicht. Und das Problem? Es könnte noch lange gehen, bis das Kader fixfertig ist. Schliesslich endet das Transferfenster erst im September. Und bis dahin gibt es noch viele Spiele.

Mögliche Aufstellung

Letzte Woche hatte Croci-Torti nach dem Europacup-Spiel gleich sechs Änderungen vorgenommen. Gegen Sion dürfte er diesmal etwas weniger rotieren:

Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Mai, El Wafi; Grgic, Doumbia; Steffen, Bislimi, Cimignani; Koutsias.

Wer fehlt?

Kendouci, Marques (beide verletzt), Mahou (fraglich).

Neben dem Platz

Diese Woche hat Lugano drei Tessiner Nachwuchsspieler mit einem Vertrag bis 2028 für das Promotion-League-Team ausgestattet: Aleksandar Radic (18, Verteidiger), Christian Raffa (18, Mittelfeld), Rafael Frizzi (18, Stürmer). Alle haben zuvor in der U19 gespielt. Schafft es das Tessiner Nachwuchsteam diese Saison mit weniger Zittern, in der Promotion League zu bleiben? Letzte Saison war man punktgleich mit der U21 des FCZ und Luzern, die den Kopf ebenfalls noch knapp aus der Schlinge gezogen haben, und mit dem Absteiger Baden. Saisonstart ist dieses Wochenende. Die Lugano-U21 trifft am Samstag auswärts auf Cham (16 Uhr).

Hast du gewusst, dass ...

... Trainer Croci-Torti am Sonntag seine persönliche Negativserie bei Lugano einstellen würde, würden die Tessiner nicht gewinnen? Sechs Spiele ohne Sieg gab es für ihn schon im Januar bis März 2023. Jetzt steht er (saisonübergreifend) bei fünf. Ein Sieg wäre also eine Erlösung.

Aufgepasst auf

Anto Grgic (28). Kommt der Mittelfeldspieler zum Einsatz, bestreitet er sein 250. Super-League-Spiel. Die meisten davon bestritt er für Gegner Sion (162).

Der Schiedsrichter

Luca Piccolo.

Der Gegner

Bei Sion hört Neuzugang Rilind Nivokazi nicht mehr auf, zu treffen. So auch am Dienstag beim Testspiel gegen Paris (1:3). Hier erscheint das Sion-Inside.

2 Spieltag

Sa., Winterthur – YB, 18 Uhr

Sa., Servette – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., Basel – GC, 20.30 Uhr

So., Thun – Lausanne, 14 Uhr

So., Luzern – FCZ, 16.30 Uhr

So., Sion – Lugano, 16.30 Uhr